Bỏ đất trống, có bị thu hồi?

Luật sư TRẦN CÔNG LY TAO trả lời: Thư bạn không nói rõ đó là đất gì và việc nhận chuyển nhượng đã được thực hiện như thế nào nên tôi xin giới thiệu các quy định liên quan để bạn tự đối chiếu với trường hợp cụ thể của chính mình.

Điều 64 Luật Đất đai 2013 có quy định về việc thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai. Theo đó, các trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai bao gồm: Sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích mà tiếp tục vi phạm; người sử dụng đất cố ý hủy hoại đất; đất được giao, cho thuê không đúng đối tượng hoặc không đúng thẩm quyền. Ngoài ra còn có các trường hợp đất không được chuyển nhượng, tặng cho theo quy định của luật này mà nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho; đất được Nhà nước giao để quản lý mà để bị lấn, chiếm; đất không được chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của luật này mà người sử dụng đất do thiếu trách nhiệm để bị lấn, chiếm. Hay như các trường hợp người sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà không chấp hành; đất trồng cây hằng năm không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục; đất trồng cây lâu năm không được sử dụng trong thời hạn 18 tháng liên tục; đất trồng rừng không được sử dụng trong thời hạn 24 tháng liên tục…

Theo Luật Đất đai 2013, đất trồng cây hằng năm không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục thì sẽ bị thu hồi. Ảnh: IT

Việc thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai phải căn cứ vào văn bản, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định hành vi vi phạm pháp luật về đất đai.

Giấy đỏ cấp sai, huyện có thu hồi?

Tình cờ tôi phát hiện có một miếng đất tại địa phương được huyện cấp giấy đỏ không đúng đối tượng. Nếu tôi gửi đơn nêu rõ vụ việc thì chính quyền có thu hồi giấy đỏ đó hay không?

Huỳnh Bình (Cần Thơ)

Luật sư TRẦN CÔNG LY TAO trả lời: Theo khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai 2013 thì Nhà nước thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp trong các trường hợp sau đây: a) Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất trên giấy chứng nhận đã cấp; b) Cấp đổi giấy chứng nhận đã cấp; c) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; d) Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, trừ trường hợp người được cấp giấy chứng nhận đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai.

Đối với việc thu hồi giấy chứng nhận đã cấp theo quy định tại điểm d nêu trên, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận sẽ quyết định sau khi đã có kết luận của cơ quan thanh tra cùng cấp, văn bản có hiệu lực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai.

Như vậy, nếu từ thông tin phản ánh của bà mà thanh tra cấp huyện có văn bản kết luận giấy đỏ đã cấp không đúng đối tượng thì UBND huyện sẽ thu hồi giấy đỏ đó.