Bờ kè xây bốn năm đã lún sụp

Đó là bờ kè sông Bảo Định ở TP Tân An do Sở Xây dựng tỉnh Long An làm chủ đầu tư, Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Vina Mékong TP.HCM chịu trách nhiệm thiết kế. Bờ kè có chiều dài mỗi bên gần 1.000 m, kinh phí xây dựng hơn 160 tỉ đồng. Ngoài hạng mục kè bê tông chống sạt lở bờ sông, công trình này còn có các hạng mục như đường, sân lát gạch, cây xanh, hệ thống chiếu sáng…

Ngày 9-6, từ thông tin do bạn đọc cung cấp, PV đã đi dọc bờ kè và nhìn thấy ở nhiều nơi nền sân lát gạch phía trong bờ kè (đoạn hẹp nhất 50 m, rộng nhất 80 m) bị sụp lún dẫn đến bị bong tróc. Có nơi nền sân lún sâu, dạt ra khỏi bờ kè bằng bê tông đến vài chục centimet.

Ông Trần Văn Minh, một người dân trong khu vực, nói: “Cách đây gần một năm, người dân phát hiện bờ kè lún sụp và đã nhiều lần báo với chính quyền nhưng không thấy ai đến sửa chữa, khắc phục. Bây giờ không ai dám ra sát bờ sông tập thể dục, hóng gió vì sợ đất sụp bất chợt, “hà bá ăn thịt””.

Một trụ bê tông bị đứt chân do đất sụp sâu hơn 30 cm. Ảnh: HÙNG ANH

Ông Huỳnh Ngọc Lưu, Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng thuộc Sở Xây dựng tỉnh Long An, xác nhận có việc bờ kè sông Bảo Định bị lún sụp. Ban Quản lý dự án và Sở Xây dựng đã cử người đến xem xét và đang tìm giải pháp khắc phục. Về nguyên nhân, ông Lưu cho biết: Nếu thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, cơ quan chức năng buộc phải đào bỏ toàn bộ lớp đất bùn hữu cơ hai bên bờ sông, đóng hai lớp cừ bê tông. Đây là việc làm rất tốn kém vì phải đào sâu xuống 8 m và từ hai bên bờ sông đào sâu vào đất liền 50-80 m, chỉ riêng chi phí đào và vận chuyển bùn hữu cơ đi nơi khác đã tốn vài trăm tỉ đồng. Để tiết kiệm kinh phí, Sở Xây dựng đã quyết định chỉ đóng một lớp cừ bê tông rồi dùng vải địa kỹ thuật trải lên trên lớp bùn hữu cơ, sau đó xây tường chắn bên ngoài. Hồ sơ thiết kế công trình này có dự tính về việc công trình sẽ bị biến dạng lún theo thời gian do nền đất bị méthan hóa chất hữu cơ trong bùn, thời gian lún kéo dài đến… 12 năm sẽ bão hòa. Lúc đó đơn vị chức năng mới thực hiện bảo dưỡng công trình.

Cũng theo ông Lưu, Ban Quản lý dự án đã nhiều lần mời đơn vị tư vấn thiết kế đến bàn việc khắc phục các sự cố trên nhưng đơn vị này không đến.

HÙNG ANH