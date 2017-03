Bỏ lọt tội của kẻ chủ mưu?

Vụ án có bốn người tham gia nhưng qua nhiều phiên tòa khác nhau, chỉ có ba người thực hiện bị “sờ gáy”, còn kẻ chủ mưu thì “bình chân như vại”. Đầu tháng 8-2008 vừa qua, TAND thị xã Cam Ranh đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm lần thứ ba và một lần nữa tuyên kẻ chủ mưu không phạm tội.

Cả nhóm đập phá tài sản con nợ

Như Báo Pháp Luật TP.HCM ngày 26-10-2007 đã phản ánh, anh Huy Nhật (ngụ phường Cam Phúc Nam, thị xã Cam Ranh, Khánh Hòa) thiếu nợ hàng xóm. Tháng 10-2003, thấy gia đình anh Nhật chuẩn bị mở cửa hàng kinh doanh đồ điện, em chủ nợ đã gọi điện thoại nhờ Lợi đi đòi nợ giùm.

Ba hôm sau, Lợi rủ Kiểm, Trường cùng ba người nữa chưa rõ lai lịch đi taxi từ Nha Trang vào Cam Ranh đòi nợ và có mang theo mã tấu, ống sắt làm vũ khí. Đến Cam Ranh, Lợi bảo tài xế chở đến nhà em chủ nợ để bàn kế hoạch đòi nợ rồi cả nhóm tới cửa hàng của anh Nhật.

Đến nơi, Lợi chụp cây phơi quần áo đập phá hàng hóa trong cửa hàng. Kiểm, Trường cùng ba đồng bọn khác vác mã tấu lao vào hỗ trợ Lợi đập phá một hồi rồi lên xe rút đi. Theo kết quả giám định, gia đình anh Nhật thiệt hại gần 13 triệu đồng.

Không hiểu sao VKSND thị xã Cam Ranh chỉ truy tố một mình Lợi ra tòa về tội cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 143 Bộ luật Hình sự. Ngày 20-4-2004, TAND thị xã Cam Ranh xử phạt Lợi 12 tháng tù. Cho rằng tòa sơ thẩm có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm đối với những người cùng tham gia trong vụ đập phá tài sản nói trên, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên hủy bản án sơ thẩm.

Nhưng chỉ một người có tội

Năm 2007, sau nhiều lần điều tra bổ sung, VKS thị xã đã truy tố bốn bị can: em chủ nợ, Lợi, Kiểm, Trường về tội cố ý làm hư hỏng tài sản theo khoản 1 điều luật trên. (Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Cam Ranh đã đề nghị xử lý theo khoản 2 với dấu hiệu có tổ chức.) Tháng 6-2007, trong lần xét xử thứ hai, TAND thị xã Cam Ranh tuyên Lợi phạm tội, còn ba bị cáo còn lại... vô tội.

Ngay sau đó, bản án này đã bị VKSND tỉnh Khánh Hòa kháng nghị, yêu cầu tòa phúc thẩm hủy một phần bản án sơ thẩm để xét xử lại theo hướng em chủ nợ, Kiểm, Trường phạm tội, đồng thời buộc bốn bị cáo liên đới bồi thường thiệt hại cho nạn nhân.

Tháng 11-2007, tại phiên xử phúc thẩm lần hai, TAND tỉnh đã chấp nhận kháng nghị của viện, hủy một phần bản án sơ thẩm về nội dung tuyên bố ba bị cáo không phạm tội cùng phần bồi thường dân sự, giao hồ sơ cho TAND thị xã Cam Ranh xét xử lại.

Đầu tháng 8 vừa qua, TAND thị xã Cam Ranh đã mở phiên tòa lần ba để xét xử vụ án. Một lần nữa, tòa này tuyên xử em chủ nợ không phạm tội. Riêng Trường, Kiểm là đồng phạm với Lợi trong vụ đi đòi nợ thuê nên mỗi người bị xử phạt chín tháng tù. Theo tòa sơ thẩm, mặc dù em chủ nợ đi cùng taxi với Lợi và các bị cáo khác nhưng không có đủ căn cứ để chứng minh người đó có bàn bạc với Lợi và Trường, Kiểm về việc đập phá tài sản của gia đình anh Nhật.

Cấp sơ thẩm đã xử sai?

Ngay từ đầu, Công an thị xã Cam Ranh đã khẳng định: Đây là vụ hủy hoại tài sản có tổ chức, mang tính côn đồ, gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của công dân, các đối tượng ở địa phương khác đến gây án luôn khai báo gian dối về nhân thân gây khó khăn cho công tác điều tra. Do vậy, Công an thị xã Cam Ranh đã đề nghị VKSND thị xã phê chuẩn lệnh bắt tạm giam đối với Lợi để có thể điều tra làm rõ vai trò các đối tượng trong vụ án. Tuy nhiên, VKSND thị xã đã từ chối phê chuẩn lệnh trên, viện lẽ “không cần thiết”.

Cuối năm 2004, Công an thị xã Cam Ranh tiếp tục có công văn đề nghị VKSND thị xã phê chuẩn lệnh bắt giam lần thứ hai đối với Lợi nhưng cơ quan này tiếp tục từ chối và cho rằng lệnh bắt tạm giam của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Cam Ranh “không có căn cứ”.

Sau cùng, bản kết luận điều tra bổ sung của Công an tỉnh Khánh Hòa cũng xác định: Em chủ nợ là người khởi xướng, chủ mưu; Lợi là người tổ chức và trực tiếp thực hành; Kiểm, Trường là đồng phạm với vai trò là người thực hành. Kế đó, VKS thị xã cũng đã chấp nhận truy tố em chủ nợ. Nhưng rất tiếc là các bản án sơ thẩm đều không làm rõ được vai trò phạm tội của em chủ nợ trong vụ án.

Hiện người bị hại đã kháng cáo và VKS tỉnh Khánh Hòa cũng đã kháng nghị bản án sơ thẩm trên theo hướng ràng buộc trách nhiệm hình sự của em chủ nợ. Chúng tôi sẽ thông tin đến bạn đọc kết quả xét xử phúc thẩm lần ba tới đây.