Bỏ mặc cháu gái bị hiếp dâm

Khởi tố theo thời điểm phạm tội lần đầu Theo khoản 4 Điều 112 Bộ luật Hình sự, mọi trường hợp giao cấu với trẻ em chưa đủ 13 tuổi là phạm tội hiếp dâm trẻ em và người phạm tội bị phạt tù từ 12 đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Đối với trường hợp cụ thể của em N., theo thông tin trong bài báo thì nhiều người phát hiện em có hai lần bị xâm hại tình dục: lần một vào năm 2009 (lúc em 12 tuổi), lần hai vào năm 2011 (lúc em 14 tuổi). Nếu đúng là thủ phạm đã gây án lần đầu vào lúc người bị hại mới 12 tuổi thì công an địa phương cần phải khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo điều luật trên. Do đây là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng gây nguy hại đặc biệt lớn cho xã hội nên dù bất cứ lý do gì thì việc chậm trễ xử lý của các cơ quan pháp luật cũng đều không đúng quy định. Về việc làm nạn nhân có thai, phạm tội nhiều lần, nếu kết quả điều tra cho thấy có những việc này thì đó sẽ là những tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Khi xét xử vụ án, tòa án sẽ xem xét đến các tình tiết này để áp dụng hình phạt thích đáng đối với bị cáo. Riêng về việc làm chứng, theo quy định tại Điều 43 Bộ luật Tố tụng hình sự, người nào biết được những tình tiết có liên quan đến vụ án đều có thể được triệu tập đến làm chứng. Người làm chứng có nghĩa vụ khai trung thực tất cả tình tiết mà mình biết về vụ án. Trường hợp từ chối hoặc trốn tránh việc khai báo mà không có lý do chính đáng, người làm chứng có thể bị xử lý hình sự về tội từ chối khai báo theo Điều 308 BLHS. Công an huyện Càng Long có thể căn cứ vào quy định này để yêu cầu hai người chị, ông nội của nạn nhân, những người hàng xóm… khai báo các nội dung liên quan đến vụ án. Luật sư TÔ NGỌC MINH TUẤN