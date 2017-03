Bỏ quên quyền lợi người thứ ba

Ông NGUYỄN ĐĂNG KHOA, Trưởng phòng TN&MT quận 1: Phòng đã tham mưu cấp giấy đúng quy định Người bán nhà cho bà Bích chính là người sử dụng ổn định nhà từ năm 2002 đến nay và tại thời điểm cấp giấy không bị ai tranh chấp. Khi mua nhà, chỉ mỗi bà này đứng tên và hồ sơ lưu của phòng không có tài liệu thể hiện bà là người đứng tên giùm. Do việc mua bán bằng giấy tay qua nhiều chủ nên trước khi đề xuất lãnh đạo quận ký cấp giấy, phòng đã yêu cầu chủ nhà phải làm cam kết và tự chịu trách nhiệm nếu có phát sinh tranh chấp. Như vậy, phải khẳng định việc đề xuất cấp giấy của phòng là đúng. Còn việc thu hồi, hủy bỏ giấy chứng nhận xuất phát từ tranh chấp sau này, phòng có nhiệm vụ thực hiện theo chỉ đạo của UBND quận. Trong việc quận tự cho rằng các chữ ký trong giấy mua bán nhà của người bán nhà cho bà Bích có dấu hiệu giả mạo hay cách nào giải quyết quyền và lợi ích hợp pháp của bà Bích, do không thuộc thẩm quyền của phòng nên phòng không thể trả lời cho báo. Luật sư PHẠM ĐÌNH HƯNG, Đoàn Luật sư TP.HCM: Thu hồi, hủy bỏ giấy chứng nhận là sai Do việc cấp giấy chứng nhận cho căn nhà trên đúng quy định nên UBND quận 1 không thể nói là cấp sai đối tượng sở hữu để ra quyết định thu hồi, hủy bỏ, nhất là khi căn nhà đã được đem ra giao dịch hợp pháp. Đối với những tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu nhà phát sinh sau khi cấp giấy, quận nên chuyển sang tòa án xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Khi đó, người mua nhà hợp pháp có thể được xác định là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án. Theo Điều 138 Bộ luật Dân sự năm 2005, bà Bích là người mua nhà ngay tình nên phải được pháp luật bảo vệ quyền lợi. Việc “phủi sạch” như cách xử lý đã nêu của quận là không thể chấp nhận được. Sau khi tòa án có những phán quyết có hiệu lực pháp luật thì UBND quận sẽ căn cứ vào đó thực hiện. Nếu tòa nói quận đã cấp sai đối tượng thì bấy giờ quận ra quyết định hủy giấy vẫn không muộn.