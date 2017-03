Bỏ thi tốt nghiệp THPT, chất lượng giáo dục đi xuống?

Phải cải cách toàn diện Nếu tổ chức một kỳ thi tốt nghiệp tốn kém mà hầu hết học sinh (HS) đều đậu hay không tổ chức thi mà các HS cũng tốt nghiệp dễ dàng thì đều là chuyện không ổn vì kết quả không thực chất. Với cách học như hiện nay, thầy cô nào cũng muốn tất cả HS của mình được lên lớp, được tốt nghiệp để được tuyên dương, lớp cũng được khen thưởng, trường được danh hiệu này danh hiệu nọ. Nguyên nhân chính là bệnh thành tích, thi dỏm, chấm dỏm… Do đó, ngành giáo dục phải có sự nghiên cứu, đánh giá và thay đổi toàn diện, từ nội dung chương trình, cách đánh giá học sinh… rồi mới tính đến giữ hay bỏ kỳ thi. Nếu mục đích của giáo dục không rõ ràng thì cách làm nào cũng nảy sinh ra những tiêu cực mới và ngày càng khó đối phó hơn. TS Hồ THIỆU HÙNG, nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM Nên bỏ kỳ thi Theo tôi, nên bỏ kỳ thi tốt nghiệp. Bởi liên tục nhiều năm qua, tỉ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đều rất cao, ít người thi hỏng nên kỳ thi gần như không còn ý nghĩa. Thứ nữa, hằng năm, kỳ thi này tiêu tốn một khoản tiền, công sức rất lớn của xã hội. Mặt khác, nhiều tỉnh, thành đã và đang hoàn thành phổ cập bậc THPT. Việc phải học xong bậc THPT lúc này là trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi công dân. Do vậy, học sinh chỉ cần một giấy chứng nhận hoàn thành bậc học do Sở GD&ĐT địa phương cấp là đủ. Tôi cho rằng việc kiểm tra, đánh giá học sinh phải được tiến hành thường xuyên ở từng bậc học, từng lớp (thông qua kiểm tra tiết học, kiểm tra học kỳ hằng năm…) chứ không phải đến cuối năm học 12 rồi mới kiểm tra. Bộ GD&ĐT nên nghiên cứu giao việc kiểm tra, đánh giá học sinh cuối cấp cho các sở GD&ĐT địa phương. Nếu việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên này được làm tốt thì chất lượng học sinh sẽ không giảm. Thực tế chứng minh, trước khi quyết định bỏ kỳ thi tốt nghiệp tiểu học và sau đó là kỳ thi tốt nghiệp THCS cũng có ý kiến băn khoăn tương tự song đến nay cho thấy băn khoăn trên đã được giải tỏa. TRẦN QUANG ÂN (nguyên GV THPT)