Bỏ thuế để giảm giá xăng

Xăng là mặt hàng thiết yếu với người dân nhưng đang phải “cõng” nhiều loại thuế, phí. Các khoản này chiếm gần 40% giá xăng, tương đương gần 7.000 đồng/lít (Pháp Luật TP.HCM ngày 29-8). Trong đó, thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) là loại thuế không còn hợp lý khi áp vào mặt hàng này nên cần thiết phải sửa luật để giảm giá xăng cho người tiêu dùng.

Luật Thuế TTĐB có từ năm 1990. Khi đó, chỉ có một số mặt hàng như rượu, thuốc lá, bia… bị đánh thuế. Nhà nước không khuyến khích tiêu dùng do đây là những mặt hàng xa xỉ, có hại cho sức khỏe và ảnh hưởng đến môi trường, chỉ một bộ phận người dân sử dụng.

Đến năm 1998, xăng và ô tô được bổ sung thêm vào danh sách các mặt hàng bị đánh thuế TTĐB. Khi đó, ban soạn thảo giải trình là do xăng gây ô nhiễm môi trường và nó gắn liền với việc sử dụng xe ô tô. Tuy nhiên, đến năm 2010 thì có Luật Thuế bảo vệ môi trường và lần này mặt hàng xăng cũng bị đưa vào diện phải chịu thuế. Mức thuế cụ thể là 1.000 đồng/lít. Lý do cũng là do xăng gây ô nhiễm môi trường.

Xăng là mặt hàng khá thiết yếu nhưng đang phải “cõng” nhiều loại thuế. Ảnh: HTD

Như vậy, cùng lý do gây ô nhiễm môi trường, xăng phải vừa chịu thuế TTĐB vừa chịu thuế bảo vệ môi trường. Điều này là vô lý, là thuế chồng thuế!

Nếu Nhà nước tiếp tục đặt vấn đề về nguồn thu để vẫn thu thuế TTĐB đối với xăng thì đó chỉ là cách nhìn trước mắt. Khi giá xăng là mặt hàng ảnh hưởng đến giá rất nhiều mặt hàng khác thì việc đánh thuế vào xăng cũng giống như đánh vào túi tiền của tất cả người dân. Nếu “hy sinh” một nguồn thu nhưng lại có thể tăng thu từ các nguồn thu khác thì nên làm. Hiện nhiều DN phải thu hẹp sản xuất do không có lãi mà không có lãi thì làm sao nộp thuế thu nhập DN? Nếu tính một phép tính đơn giản thì thuế TTĐB chỉ 10% nhưng thuế thu nhập DN tới 25%. Vậy chọn phương án nào lợi cho ngân sách hơn?

Điều đáng nói là thủ tục rút một mặt hàng ra khỏi một sắc thuế không quá khó. Trước tiên, Bộ Tài chính sẽ kiến nghị Chính phủ đưa xăng ra khỏi mặt hàng chịu thuế TTĐB. Sau đó Chính phủ trình lên Quốc hội xem xét, sửa luật.

TS NGUYỄN THỊ THỦY (Khoa Luật Thương mại,ĐH Luật TP.HCM)

MAI PHƯƠNG - ANH THƯ ghi