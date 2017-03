Bỏ trống sân trường vào hè: rất lãng phí

Nhà trường vẫn là nơi phụ huynh tin tưởng nhất Khuynh hướng hiện nay là giảm tải học hành nhưng nhiều trường lại mở lớp ôn luyện hè để các em không quên kiến thức đã học trước khi bước vào năm học mới. Có trường vì lý do kinh tế chỉ cho thuê mướn mặt bằng để phục vụ thi cử… trong khi các trường là nơi phụ huynh tin tưởng, ưu tiên gửi gắm con em mình. Cá nhân tôi rất ủng hộ việc các trường cần có kế hoạch tổ chức nhiều loại hình sinh hoạt vui chơi trong hè, giúp các em hình thành và rèn luyện các kỹ năng sống. Ông PHẠM XUÂN HẬU, Viện trưởng Viện Nghiên cứu giáo dục - Trường ĐH Sư phạm TP.HCM Sân chơi còn nghèo vì thiếu kinh phí Nhà trường luôn tạo điều kiện thuận tiện nhất cho các em sinh hoạt, vui chơi trong dịp hè. Nhiều năm nay, sân bãi nhà trường luôn được Hội đồng đội của quận sử dụng để thực hiện các chương trình sinh hoạt hè theo chỉ đạo từ quận. Tuy nhiên, do hạn chế về kinh phí tổ chức nên chương trình hoạt động chưa bám sát thực tế cuộc sống và do vậy chưa tạo được hứng thú cho các em. Ông LÊ VĂN HOÀNG, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Minh Hoàng (quận 11, TP.HCM)