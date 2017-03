Bộ Tư pháp: Không được buộc dân đi nhiều nơi xác nhận độc thân

Phải thống nhất trên toàn quốc Sau công văn của UBND TP.HCM chuyển thông tin bài viết trên báo Pháp Luật TP.HCM, Bộ Tư pháp đã có văn bản trả lời. Tựu trung lại, vì nhiều lý do, đề xuất của người dân về việc phục hồi quy định cho phép dân tự cam kết về tình trạng hôn nhân, giảm nhọc nhằn cho dân lẫn UBND xã chưa được chấp nhận. Số ít các trường hợp gian dối trong cam kết vẫn khiến nhà quản lý không yên tâm, các quy định tạo thông thoáng, thuận tiện hơn cho công dân khi yêu cầu xác nhận độc thân bị đóng lại. Tuy vậy, Bộ Tư pháp - qua văn bản trao đổi, đã đề nghị chấn chỉnh tình trạng làm khó dân, buộc dân phải quay về địa phương nơi trường trú trước đây để chứng minh tình trạng hôn nhân. Lưu ý trên là cần thiết, tuy nhiên lưu ý này chỉ chuyển tải bằng văn bản gửi cho một địa phương khiến người liên quan chưa đủ an tâm. Thực chất tại TP.HCM, Sở Tư pháp đã một mặt nắm bắt các thắc mắc để xin ý kiến Bộ Tư pháp hướng giải quyết với một số tình huống liên quan việc xác nhận tình trạng hôn nhân, một mặt kịp thời có các công văn hướng dẫn gửi các quận, huyện nêu rõ trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong việc chủ động làm văn bản đề nghị UBND xã nơi công dân từng thường trú trước đây kiểm tra, xác minh. Nhiều phường như phường Bình An (quận 2), phường 4 (Gò Vấp)… từng gửi khá nhiều văn bản cho các nơi, có trường hợp gửi một lúc năm văn bản để rõ thông tin trước khi cấp giấy xác nhận. Điều cốt yếu là việc áp dụng và hiểu đúng quy định phải thống nhất trong cả nước. Tất cả địa phương đều phải thực hiện đúng yêu cầu làm văn bản trao đổi, xác minh; đồng thời để đảm bảo dữ liệu hộ tịch của công dân tạo độ tin cậy cho cơ sở dữ liệu trong tương lai thì UBND xã ở những tỉnh, thành nhận được yêu cầu xác minh cần có những phản hồi kịp thời, chính xác. Mỗi nơi thực hiện một kiểu sẽ khiến người dân bị hành. Sự bỏ lơ không phối hợp với nhau giữa UBND các xã trên toàn quốc dễ tạo điều kiện cho người có dụng ý xấu cam kết gian dối. NGỌC LAN