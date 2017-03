Bóc lột dã man lao động trẻ

“Dạy con”... đến đổ máu, bất tỉnh Từ năm 2007 đến nay, em Nguyễn Mộng Hồng, SN 1999, tạm trú tại tổ 7, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú – TPHCM, thường xuyên bị cha đánh đập dã man, nhiều lần bất tỉnh. Từ một học sinh giỏi, ngoan ngoãn, nay Hồng không còn khả năng học tập, tinh thần trở lên hoảng loạn. Khi chúng tôi tìm gặp Hồng để hỏi chuyện, em luôn từ chối với đầy vẻ sợ hãi. Thuyết phục mãi, Hồng mới chịu kể lại chuyện mình bị cha hành hạ. Khi nói chuyện, Hồng luôn lấy tay che khuôn mặt chi chít vết sẹo, dấu vết của những trận đòn.

Ông Trương Thế Kỷ (SN 1931, Việt kiều) về VN sống chung với chị Nguyễn Thị Mộng (không kết hôn) và sinh ra Hồng. Sau đó, hai người chia tay và ông Kỷ giành quyền nuôi Hồng. Những vết sẹo chi chít trên cơ thể em Nguyễn Mộng Hồng

do bị cha ruột đánh đập. Ảnh: THÀNH ĐỒNG Từ khi ở riêng với cha, Hồng bắt đầu bị đánh đập. Mỗi lần bị Hồng làm phật ý, ngay lập tức ông Kỷ tát tai, đấm đá em. Hồng nhiều lần bị cha bắt cởi áo quần rồi dùng dây điện quất xối xả đến rách da, chảy máu; bắt đặt bàn tay lên nền nhà rồi dùng chày giã ớt nện chảy máu, không bưng bê, cầm nắm gì được. Ông Kỷ còn dùng dây đàn siết cổ Hồng. Có lần, sau khi đánh Hồng rách thịt, chảy máu, ông còn lấy muối trộn với ớt bắt em xát lên vết thương... Sau mỗi lần đánh Hồng, ông Kỷ lại cho con nghỉ học, đợi khi vết thương lành hẳn mới cho đi học tiếp.

Tiếp xúc với chúng tôi sáng 16-9, ông Kỷ thừa nhận đã đánh đập Hồng bằng các kiểu dã man như vừa nêu nhưng cho rằng đó là cách “dạy con” của mình. Ông Trần Văn On, tổ trưởng tổ 7, cho biết đã nhiều lần nhắc nhở ông Kỷ không nên dạy con theo kiểu đó nhưng ông vẫn không nghe. Trung tá Bùi Công Khang, Trưởng Công an phường Phú Thạnh, khẳng định công an phường sẽ sớm điều tra và xử lý nghiêm chuyện ông Kỷ hành hạ con. Cùng ngày, chị Nguyễn Thị Mộng đã yêu cầu Công an phường Phú Thạnh can thiệp để được đưa Hồng về điều trị, chăm sóc vì hiện tinh thần của em rất tồi tệ, năm học mới bắt đầu đã lâu nhưng vẫn chưa thể đến trường.

Thành Đồng