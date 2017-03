Bốc vác chèn ép tiểu thương

Họ chèn ép giá và sẵn sàng ra tay đánh đập nếu khách phản đối.

Gần đây nhất, khoảng 2 giờ sáng 5-10, ô tô tải của bà Mai Thị Hương dừng trước nhà 1D Tăng Bạt Hổ để bỏ hàng (khổ qua và hồng) vừa chở từ Đà Lạt về thì một người trong tổ bốc vác tên Tâm ngang nhiên đến hốt khổ qua bỏ vào áo. Tài xế lên tiếng ngăn cản liền bị Tâm to tiếng chửi bới và hăm dọa. Tiếp đó, dù bà Hương đã can ngăn nhưng Tâm vẫn bất ngờ lao vào đánh tài xế tới tấp. Một số người trong nhóm bốc vác của Tâm cũng nhảy vào hành hung tài xế. Thấy vậy bà Hương la lên thì bị một người trong nhóm lao tới đánh nhiều cái vào mặt. Trong lúc lộn xộn, bà Hương bị mất chiếc vòng trị giá 30 triệu đồng.

Theo rất nhiều tiểu thương, tình trạng nói trên xảy ra như cơm bữa tại chợ Lớn mới Quy Nhơn. Một tiểu thương nói: “Nếu chúng tôi lên tiếng phản đối, các nhóm bốc vác sẽ trả thù bằng cách tăng giá hoặc không chịu bốc dỡ hàng hóa. Nếu chúng tôi thuê người khác tới làm, bọn này liền gây sự. Dù rất bức xúc nhưng chúng tôi phải ngậm bồ hòn làm ngọt”.

Thượng tá Nguyễn Minh Hạnh, Trưởng Công an phường Lê Lợi, cho biết: Ngay sau khi xảy ra vụ việc trên, công an phường đã tới hiện trường và đang tiếp tục điều tra làm rõ. Trước khi chợ Lớn Quy Nhơn bị cháy, công an phường có quản lý hoạt động bốc vác tại chợ nhưng sau này các nhóm bốc vác cũ đã tự giải tán. Sắp tới, công an phường sẽ đề xuất với cơ quan thẩm quyền thành lập hai tổ quản lý bốc vác để đưa việc bốc dỡ hàng hóa tại chợ Lớn mới Quy Nhơn đi vào quy củ.

CÔNG LUẬN