Bốc xếp chợ làm khó tiểu thương

Theo các tiểu thương kinh doanh thịt heo tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền (phường 7, quận 8, TP.HCM), trước đây lượng thịt heo nhập về hằng đêm của từng sạp đều do người của sạp mang xe ra đẩy vào và được lực lượng bốc xếp của phường hỗ trợ nhanh chóng. Nhưng sau này, người của sạp không được “động đậy” mà phải chờ lực lượng bốc xếp của Hợp tác xã (HTX) Phú Sơn dùng xe đẩy thịt vào sạp với giá 5.000 đồng một con heo thịt và 7.000 đồng một con heo nái. Gần đây, một lãnh đạo HTX và một số nhân viên bốc xếp còn tự ý thu thêm tiền đẩy và treo heo lên móc với giá 2.000 đồng/con.

Khi bà con tiểu thương phản ứng thì các nhân viên bốc xếp đã đẩy hàng vào rất chậm, khiến hàng bị ế do lỡ phiên chợ. Trong một số lần, các miếng thịt lớn đã bị “bay hơi” và các tiểu thương đành phải móc tiền túi ra đền cho thương lái. Trước đó, đã có một tiểu thương đang uống cà phê thì bị vài nhân viên bốc xếp kiếm cớ hành hung nhưng rất may có một cán bộ trong tổ ngành hàng kịp thời can thiệp.

Nhiều tiểu thương không hài lòng cách làm việc của nhân viên bốc xếp HTX Phú Sơn. Ảnh: THÁI HIẾU

Đêm 23-1, chúng tôi có mặt tại chợ để quan sát việc chuyển hàng của lực lượng bốc xếp. Có nhiều xe inox dùng để vận chuyển thịt bị “thất nghiệp”, phải nằm chơi không. Lực lượng bốc xếp tuy rất đông nhưng chỉ có một vài người khiêng thịt với tốc độ chậm. Trong đêm đã có hai cuộc xô xát, tranh cãi giữa các tiểu thương và những bốc xếp về việc vận chuyển hàng…

Ông Nguyễn Đăng Phú, Phó Giám đốc Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ Bình Điền, cho biết: “Để tạo việc làm cho nhiều cư dân tại địa phương, công ty đã ký hợp đồng với lực lượng bốc xếp của HTX Phú Sơn. Một số nhân viên bốc xếp đã làm chưa đúng khi tự động nâng giá dịch vụ. Công ty đã xử lý việc này và thông báo lên loa để bà con yên tâm mua bán. Đối với các trường hợp mất thịt, cố tình chuyển thịt vào sạp chậm…, công ty đang yêu cầu HTX chấn chỉnh, xử lý nghiêm các cá nhân sai phạm. Nếu HTX không chuyển biến, công ty sẽ tính đến việc hợp đồng với đơn vị khác”.

Ông Nguyễn Văn Châu, Trưởng phòng Kinh tế quận 8, cho biết: “Trong việc người của HTX tự động nâng giá dịch vụ, phòng đã chỉ đạo chủ nhiệm HTX khắc phục ngay. Nếu hành vi gây khó cho việc buôn bán của tiểu thương vẫn còn tiếp diễn, phòng sẽ đổi ban lãnh đạo HTX”.

TH.HIẾU - TR.NGỌC