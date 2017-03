Bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm

Thế nhưng tôi không biết tính như thế nào cho đúng pháp luật?

Ông NGUYỄN HỮU HOÀNG (Tỉnh Bình Định)

Luật sư TRẦN VĂN VIỆT trả lời: Theo Điều 609 Bộ luật Dân sự năm 2005, thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm được bồi thường bao gồm: Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại; thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại; chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị… Ngoài các chi phí bồi thường trên thì người bạn cũ này phải bồi thường thêm một khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần cho ông. Mức bồi thường này do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa không quá 30 tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định.

Như vậy, ông có thể tính mức bồi thường thiệt hại theo quy định nói trên.

Giám đốc thẩm bản án

Diện tích đất của nhà tôi bị thiếu so với giấy chứng nhận trong khi diện tích đất của bị đơn lại dư ra so với giấy chứng nhận của họ. Vậy mà tòa phúc thẩm xử công nhận hiện trạng nói trên. Do bản án này đã có hiệu lực pháp luật nên tôi phải khiếu nại ở đâu để được xem xét lại?

Ông Nguyễn Văn Nhàn (Thôn Nam Hiệp 1, xã Ka Đô, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng)

Luật sư TÔ NGỌC MINH TUẤN trả lời: Theo khoản 6 Điều 279, 283 và khoản 1 Điều 284 Bộ luật Tố tụng dân sự, bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. Bản án của tòa án đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm khi có một trong những căn cứ sau đây: Kết luận trong bản án không phù hợp với những tình tiết khách quan của vụ án; có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng; có sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật. Đương sự hoặc cá nhân, cơ quan, tổ chức khác có quyền phát hiện vi phạm pháp luật trong bản án đã có hiệu lực pháp luật và thông báo bằng văn bản cho những người có quyền kháng nghị.

Như vậy, nếu có một trong những căn cứ nêu trên thì ông có thể gửi đơn đến chánh án TAND Tối cao, viện trưởng VKSND Tối cao đề nghị xem xét, giải quyết vụ án theo trình tự giám đốc thẩm.

NGUYỄN QUỲNH ghi