Bốn bạn đọc ở tỉnh “rinh” giải thưởng

Hôm qua (16-7), chương trình bốc thăm “Bạn đọc may mắn” đợt 2 được tổ chức tại tòa soạn Báo Pháp Luật TP.HCM. Không hẹn mà nên, năm bạn đọc ở năm tỉnh, thành khác nhau đã may mắn trúng thưởng, mỗi giải là một điện thoại di động hoặc một quà tặng tương đương hai triệu đồng.

U80 vẫn chạy tốt

Từ sáng sớm, bác Huỳnh Văn Tuất đã cùng bác gái có mặt ở tòa soạn để dự buổi bốc thăm. Bác cười rất tươi: “Tui năm nay 78, còn bà xã 71 tuổi. Hai người cộng lại gần 150 tuổi mà tèn tèn chở nhau bằng xe máy từ quận 8 qua đây”. Rồi ông móc từ túi áo ra một... bịch thuốc Tây: “Tui bị bệnh tiểu đường mấy năm nay, lúc nào cũng kè kè mấy viên này. Hai con mắt lần lượt mổ hết rồi. Vậy mà ngày nào tui cũng đọc bốn, năm tờ báo. Dĩ nhiên là không thể thiếu tờ Pháp Luật TP.HCM. Hai vợ chồng đọc chung tờ báo nên cùng gửi chung một lá phiếu, cũng hy vọng lắm nên mới đến đây!”.

Ở xa hơn nên bạn đọc Hoàng Đàn tới hơi trễ. Năm nay bạn đọc này đã 60 tuổi, cũng tự chạy xe máy từ phường Trường Thọ, Thủ Đức đến tòa soạn. Ông Đàn cho biết mỗi đợt ông gửi hai mẫu phiếu bạn đọc may mắn “để nhân đôi cơ hội cho mình”. Vừa nói, ông vừa chìa ra hai tờ báo in cùng một ngày để làm chứng.

Vợ chồng bác Tuất và ông Đàn trở thành người mang may mắn đến người khác khi được mời lên rút thăm. Họ tỏ ra rất “chuyên nghiệp” vì chỉ rút thăm sau khi đã dùng tay khua, xóc một hồi cho thật đều số phiếu trong thùng.

Cũng như đợt 1, những bạn đọc trực tiếp tham dự lễ bốc thăm tạm thời ra về tay không. Nhưng ông Hoàng Đàn khẳng định: “Tôi không buồn. Nếu buồn thì đã không tới đây chơi”. Ông bảo sẽ kiên trì về nhà cắt ô, gửi phiếu kỳ vọng ở các đợt sau, nhất là kỳ rút thăm chung cuộc.

“Dương thịnh, âm suy”

Ngược lại với đợt 1, đợt này độc giả nam thắng áp đảo. Trong năm phiếu may mắn, chỉ có một bạn đọc nữ là bà Nguyễn Thị Kim Loan, 55 tuổi, ở huyện Tháp Mười, Đồng Tháp. Nhận được thông báo trúng giải qua điện thoại, bà Loan vui vẻ cho biết: “Cũng nhờ ông xã tui. Ngày nào ổng cũng mua một tờ Pháp Luật TP.HCM, còn tui thì đọc ké”. Bà bảo bà thích đọc những tin về an ninh trật tự nhất, hễ cái gì dính đến công an, trộm cướp là bà dán mắt vào ngay.

Ở kỳ này, những bạn đọc may mắn đều đã đứng tuổi. Trẻ nhất là ông Nguyễn Văn Lắm, 42 tuổi, thanh tra viên của huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Ông Lắm cho biết ông và mấy anh em trong cơ quan cùng đọc chung tờ Pháp Luật TP.HCM nên ông sẽ khao để mọi người cùng vui chung với vận hên của mình. Ông thổ lộ, người trong ngành thanh tra như ông rất cần đọc Pháp Luật TP.HCM mỗi ngày để từ đó rút được nhiều kinh nghiệm có ích trong công tác.

Bạn đọc trúng giải lớn tuổi nhất của đợt 2 là ông Lê Văn Hiệp, 70 tuổi, ở TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Trước đây làm việc trong ngành công an, ông Hiệp quan tâm nhiều đến các vụ việc tranh chấp đất đai, khiếu kiện nên mới gắn bó với Pháp Luật TP.HCM đến nay. Mỗi ngày ông đều mua một tờ báo, tự cắt dán các ô số và tự ra bưu điện gửi phiếu dự thưởng, không ngờ trúng thật!

Một bạn đọc may mắn khác là Nguyễn Văn Minh, 51 tuổi, ở thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương. “Cuộc chơi nào tôi cũng tham gia. Kỳ “Sáng đọc, tối xem, mai rinh giải” nhân Euro vừa qua tôi cũng thử gửi phiếu nhưng không thấy tên mình trúng thưởng. Đến đợt này thì đúng là “có công gửi phiếu, có ngày nên... giải thưởng”” - ông Minh dí dỏm.

Nếu ở đợt trước có đến ba bạn đọc ở TP.HCM trúng thưởng thì đợt này chỉ có mỗi ông Nguyễn Ngọc Chiến, 62 tuổi, ở phường 2, quận 10. Nguyên là thiếu tá công an, ông “kết” Pháp Luật TP.HCM vì: “Có những vụ việc mà báo khác không đăng nhưng Pháp Luật TP.HCM lại có, như vụ “cơm tù xuyên Việt” và Bến xe Lam Hồng gần đây”.

Nhanh tay gửi phiếu hợp lệ

Pháp Luật TP.HCM luôn trân trọng từng lá phiếu của bạn đọc gửi đến. Mỗi lá phiếu không chỉ chứa đựng niềm hy vọng trúng giải, mà còn thể hiện tình cảm và sự gắn bó của bạn đọc đối với Báo. Tiếc thay, nhiều phiếu gửi đến lại không hợp lệ nên không thể góp mặt vào thùng phiếu. Nếu đợt 1 có đến 476 phiếu không hợp lệ thì đợt 2 chỉ có 54 phiếu. Để tránh sự cố này, các bạn đọc nên xem kỹ thể lệ, cắt ô số thứ tự của mỗi số báo (ngay phía dưới mẫu phiếu bạn đọc may mắn) và dán vào phiếu. Khi nào dán đủ năm ô số thì mới gửi đi. Ngoài ra, theo thông tin mà chúng tôi thu thập được thì có một số sạp báo cố ý giữ lại trang báo có in mẫu phiếu rút thăm. Vì thế, bạn đọc cần lưu ý kiểm tra việc này để có cơ hội tham gia chương trình.

Bạn hãy nhanh tay gửi phiếu để có cơ hội trúng thưởng. Ngoài ra, những phiếu hợp lệ của các đợt nếu gửi trễ hạn cũng được tham gia bốc thăm chung cuộc. Có nghĩa là nếu bây giờ bạn gửi phiếu của đợt 1, đợt 2... thì vẫn có cơ hội. Biết đâu bạn sẽ trở thành bạn đọc may mắn nhất và “rinh” về nhà chiếc Air Blade cáu cạnh!

Năm “bạn đọc may mắn” đợt 2 (Từ ngày 6-7 đến 10-7) Tổng số phiếu tham dự 7.786 phiếu, trong đó 7.732 phiếu hợp lệ. 1. Nguyễn Văn Minh, 403A Đại lộ Bình Dương, Phú Cường, thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương. 2. Nguyễn Ngọc Chiến, 002 lô O Chung cư Ngô Gia Tự, phường 2, quận 10, TP.HCM. 3. Lê Văn Hiệp, 111/2 Lê Thị Hồng Gấm, KP8, phường 6, TP Mỹ Tho. 4. Nguyễn Thị Kim Loan, 73/D Nguyễn Văn Tre, K4, thị trấn Mỹ An, Tháp Mười, Đồng Tháp. 5. Nguyễn Văn Lắm, Thanh tra Châu Thành, Long An. Ban tổ chức sẽ gửi thư thông báo ngày giờ phát quà đến địa chỉ của từng bạn đọc.