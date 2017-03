Bốn năm chưa truy tìm được người gây thương tích

Các vụ tấn công khiến tôi bị tổn thương mặt nghiêm trọng, vùng tai trái bị bỏng hết, lan xuống phần sau gáy, cổ vai rồi ngực, bỏng độ 2 và 3, thương tật 10%. Tuy nhiên, hơn bốn năm qua vẫn chưa rõ ai là người gây ra đau đớn cho tôi”.

Ông LÊ NHẬT BÌNH, Phó Viện trưởng VKSND quận Tân Phú, trả lời: Tháng 7-2012, Công an quận Tân Phú khởi tố vụ án cố ý gây thương tích liên quan đến việc chị Uyên bị tấn công bằng acid. Đến tháng 11-2012, vụ án được tạm đình chỉ với lý do không xác định được đối tượng gây án mà thời hạn điều tra đã hết. Đến tháng 11-2013, chị Uyên cung cấp thêm danh tính những người mà chị nghi ngờ là chủ mưu, trực tiếp lên kế hoạch thuê người hành hung chị.

Sau đó, qua tài liệu trinh sát và chứng cứ mới thu thập được, Công an quận Tân Phú đã ra thông báo truy tìm một người tên Đặng Văn Tr. (người trực tiếp thực hiện vụ tấn công bằng acid, đã bỏ trốn). Tháng 1-2015, Công an quận Tân Phú tiếp tục khởi tố vụ án cố ý gây thương tích liên quan đến việc chị Uyên bị tấn công bằng vật sắc nhọn trên vùng mặt. Tuy nhiên, đến tháng 5-2015, vụ án đã được tạm đình chỉ với lý do tương tự vụ án trước. Tuy vụ án được tạm đình chỉ nhưng đến nay quyết định truy tìm vẫn đang còn hiệu lực. Vụ án sẽ được phục hồi khi thu thập được chứng cứ mới. Chị Uyên có thể khiếu nại việc tạm đình vụ án của công an. Nếu không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại, chị có thể tiếp tục khiếu nại đến VKS quận và VKS cấp trên.