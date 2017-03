Brunei theo chính thể nào?

(*) Hai nước quân chủ chuyên chế còn lại là Vương quốc Saudi Arabia và Vương quốc Oman. Vương quốc Saudi Arabia là quốc gia lớn nhất trên bán đảo Ả Rập. Quốc vương hiện nay là Abdullah, con trai thứ năm (trong số 37 con trai) của Ibn Saud, người sáng lập ra Vương quốc Saudi Arabia hiện đại. Quốc vương nắm toàn bộ quyền lực, không có quốc hội, còn hội đồng bộ trưởng được chỉ định và phải chịu trách nhiệm trước quốc vương. Ủy ban Chống tra tấn của Liên Hiệp Quốc đã chỉ trích Saudi Arabia về những vụ cắt cụt chi và đánh roi mà họ thực hiện theo Luật Hồi giáo. Saudi Arabia khước từ sự can thiệp vào hệ thống pháp luật của họ, vì thế Saudi Arabia bị coi là thiếu dân chủ. Saudi Arabia không cho phép tự do tôn giáo và cấm tất cả hình thức tôn giáo không phải là Hồi giáo. Tại Saudi Arabia có hai thành phố thiêng liêng nhất của Hồi giáo là Mecca và Medina. Vương quốc Oman nằm ở đông nam bán đảo Ả Rập. Quốc vương vừa là nguyên thủ quốc gia vừa là người đứng đầu chính phủ. Các thành viên chính phủ do quốc vương bổ nhiệm. Oman không cho phép đảng phái chính trị hoạt động, không có các nhóm áp lực hoặc đối lập với chính phủ. VT