Buộc nộp bản sao y sai quy định

Theo nhiều bạn đọc đi làm hồ sơ nhà đất tại UBND quận Tân Phú (TP.HCM), ngoài bản phôtô các giấy tờ liên quan thì họ còn mang theo bản chính để cán bộ quận đối chiếu. Thay vì tiếp nhận bản phôtô, các cán bộ đã bắt họ đến quầy gần đó để chứng thực sao y nhiều giấy tờ, gây tốn kém, mất thời gian.

Đến UBND quận Tân Phú, PV ghi nhận phản ánh trên là chính xác. Một cán bộ ở quầy số 6 nói: “Bìa hồ sơ cấp đổi giấy chứng nhận do quận bán có hướng dẫn phải nộp bản sao y”. Vì đòi hỏi này mà khi đi đăng bộ nhà trong quận, bà L. phải mất thêm 30 phút chờ đợi và hơn 25.000 đồng. Đây là số chi phí phát sinh do bà phải phôtô giấy chứng nhận, hợp đồng công chứng, tờ khai trước bạ mỗi thứ thêm một bản cộng với lệ phí sao y. Đáng lưu ý, việc chứng thực bản sao từ bản chính các loại giấy tờ tiếng Việt này lại do phòng tư pháp quận đảm nhận.

Theo khoản 1 Điều 10 Thông tư 20/2010 của Bộ TN&MT, khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận hoặc đăng ký biến động về đất đai, tài sản gắn liền với đất, người nộp hồ sơ được lựa chọn một trong các hình thức theo quy định. Đó là nộp bản sao giấy tờ đã có chứng thực hoặc nộp bản sao giấy tờ và xuất trình bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đối chiếu và xác nhận vào bản sao... Vậy sao quận Tân Phú lại bắt buộc dân phải nộp bản sao y?

Ông Nguyễn Văn Điều, Trưởng phòng TN&MT quận Tân Phú, giải thích: “Bộ hồ sơ cấp giấy chứng nhận được quận in đã lâu và hiện không phù hợp với Thông tư 20. Do không cập nhật quy định mới nên cán bộ đã bắt dân nộp bản sao y chứ không chịu nhận các bản phôtô để tự mình đối chiếu. Phòng sẽ xin ý kiến lãnh đạo UBND quận để bỏ đòi hỏi sai quy định này”.

Trong việc chứng thực sao y các văn bản, giấy tờ, Nghị định 79/2007 của Chính phủ đã phân biệt rõ thẩm quyền chứng thực. Phòng Tư pháp cấp huyện có thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài. UBND cấp xã có thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt. Có phải Phòng Tư pháp quận Tân Phú làm sai thẩm quyền?

Bà Huỳnh Thanh Yến, Trưởng phòng Tư pháp quận Tân Phú, cho biết: “Tại quận, phần lớn văn bản, giấy tờ tiếng Việt đều được UBND các phường chứng thực sao y. Tuy nhiên, để người dân đỡ tới lui nhiều lần, nhất là đối với những người già hoặc những trường hợp cần phải bổ sung ngay, phòng linh động chứng thực sao y. Tới đây, phòng sẽ cố gắng chứng thực bản sao đúng quy định hơn”.

THÁI HIẾU