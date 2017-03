Buôn bán, hút chích ma túy tại hẻm 1678

Các đối tượng hoạt động bất kể giờ giấc nhưng mạnh nhất là vào buổi trưa và đầu giờ tối khi các cơ quan chức năng đã nghỉ làm việc. Tại đây, con nghiện ở khắp nơi tìm về mua rồi đi nơi khác vắng vẻ để thỏa mãn cơn thèm, thậm chí có con nghiện sau khi mua hàng xong ngồi ngay tại hẻm hút chích…

Trung tá Nguyễn Văn Hùng, Phó Trưởng Công an phường 6 (quận 8), cho biết: Từ đầu năm đến nay, công an phường đã bắt được chín vụ với 12 đối tượng tàng trữ buôn bán ma túy (buôn bán nhỏ lẻ). Công an quận 8 bắt được hai đối tượng. Đối với con nghiện, công an phường gom được 125 đối tượng, có ngày gom đến 11 đối tượng. Theo Trung tá Hùng, những đối tượng tàng trữ, buôn bán ma túy là người dân địa phương. Có gia đình từ bố mẹ đến đời con cháu cứ tiếp nối nhau buôn bán ma túy. Có đối tượng mới vừa ra tù đã quay lại con đường cũ và bị bắt tiếp. Bọn chúng hoạt động rất tinh vi, có cử người canh gác, nếu có động tĩnh gì liền giải tán ngay. Người lạ vào hẻm sẽ không mua được ma túy hoặc hai người đi chung xe máy vào cũng không bán…

Nhận định đây là địa bàn phức tạp nên công an phường đã tham mưu cho UBND phường cùng phối hợp vận động tuyên truyền người dân. Đồng thời, công an phường đã thực hiện kế hoạch chuyển hóa địa bàn từ ngày 20-3 đến ngày 20-5 bằng cách thường xuyên tuần tra, chốt chặn. Kết quả là tình hình tệ nạn đã giảm đi đáng kể. Công an phường vẫn đang tiếp tục duy trì kế hoạch này trong thời gian tới. THÀNH NHÂN

l Trộm hoành hành chung cư. Bạn đọc N., số điện thoại 097378… phản ánh tại chung cư 10 mẫu thuộc phường Bình Trưng Đông, quận 2 (TP.HCM) liên tục bị mất trộm điện thoại, ví tiền… nhưng công an vẫn chưa bắt được kẻ trộm.

Trung tá Nguyễn Cảnh Đàn, Phó Trưởng Công an phường Bình Trưng Đông (quận 2), cho biết công an phường thường xuyên tuần tra và đang theo dõi để bắt quả tang những đối tượng nghi vấn. Tuy nhiên, phía người dân cũng phải cảnh giác để chống trộm, khi đi tập thể dục phải đóng cửa cẩn thận, ban đêm ngủ phải đóng cửa sổ.

KIM PHỤNG

Đường hẻm lầy lội. Người dân ở khu phố 6, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức (TP.HCM) phản ánh: Chỉ cần một cơn mưa kéo dài vài phút cũng đủ cho đường hẻm 520 chìm trong nước khiến cho xe cộ đi lại rất khó khăn (ảnh). PV cũng ghi nhận đoạn đầu hẻm đã bị xuống cấp nặng và có nhiều ổ gà.

Ông Trần Duy Long, Phó Chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Phước (quận Thủ Đức), cho biết: Địa phương đã có kế hoạch nâng cấp hẻm 520 và phường đang xin kinh phí của quận. Trong thời gian chờ đợi, phường sẽ họp ban điều hành khu phố để thống nhất ý kiến và vận động nhân dân đóng góp tiền duy tu tạm thời để bà con dễ đi lại. T.NHÂN