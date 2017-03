Buôn bán ì xèo ở cầu Cần Thơ

Thẩm quyền xử phạt là của chính quyền Nhiệm vụ của công ty là quản lý, khai thác, củng cố hệ thống đường sá, vệ sinh, sửa chữa những hư hỏng nhỏ trong phạm vi cầu Cần Thơ. Đúng là công ty có lực lượng bảo vệ vẫn thường xuyên đi tuần tra nhưng lực lượng này chỉ nhắc nhở, yêu cầu người dân không được buôn bán trên cầu, trong phạm vi hai bên đường dẫn. Còn việc xử phạt họ thì thuộc thẩm quyền của chính quyền địa phương chứ công ty không có quyền. Để chặt chẽ hơn, công ty đang cùng với lực lượng Công an quận Cái Răng (TP Cần Thơ) và Bình Minh (tỉnh Vĩnh Long) xây dựng quy chế phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông ở cầu và dự kiến hoàn tất vào giữa quý IV-2010. Ông PHAN QUANG DỰ,

Giám đốc Công ty TNHH Quản lý và Khai thác cầu Cần Thơ Công ty vẫn có thể xử lý Trong phạm vi đường dẫn và trên cầu Cần Thơ thì trách nhiệm quản lý thuộc về Công ty TNHH Quản lý và Khai thác cầu Cần Thơ. Cho nên lực lượng bảo vệ của công ty này có quyền đuổi những người bán hàng rong sai phạm, gây mất trật tự an toàn giao thông. Nếu công ty cần địa phương hỗ trợ thì chúng tôi sẵn sàng đáp ứng. Ông NGUYỄN THANH SƠN, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ