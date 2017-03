Buôn bán ở lòng đường

Vào đầu giờ sáng và nhất là buổi chiều, lưu thông ở khu vực này thường xuyên tắc nghẽn” - bạn đọc X., nhà ở khu vực trên báo tin.

Cũng theo bạn đọc X., do đoạn đường không có cống thoát nước nên trời nắng hay mưa đều bị lầy lội. Nước mưa và nước thải hôi thối từ những hàng thịt cá, giết mổ gia cầm, hải sản… thải ra đọng thành từng vũng lớn rồi tràn vào một số nhà hai bên đường.

Ông Nguyễn Mạnh Hải, Chủ tịch UBND phường 12 (quận Gò Vấp), cho biết: Do các hộ dân hai bên đường về cơ bản đã thống nhất phương án bồi thường nên từ giờ đến cuối năm, địa phương sẽ cố gắng làm xong đường Phạm Văn Bạch. Riêng việc dẹp chợ tự phát thì không dễ vì nhu cầu buôn bán là có thật mà khu vực này lại thiếu chợ. Lại nữa, ngoài những người bán hàng rong ở lòng đường thì cũng có một số hộ dân cư ngụ tại đây bày hàng ra bán trước cửa nhà nên cũng khó xử lý. Khi đường làm xong, phường sẽ đưa mọi việc vào quy củ, không để tiếp diễn tình trạng sử dụng lòng đường để buôn bán. Còn trước mắt, phường vẫn thường xuyên cử lực lượng đến giữ gìn an ninh trật tự và đảm bảo lưu thông trong khu vực. GIA NGHĨA

Đua xe gây nguy hiểm cho người khác. “Trên đường Lê Đại Hành (gần Nhà thi đấu Phú Thọ) thuộc phường 11, quận 11 (TP.HCM), khoảng từ 4 đến 6 giờ có nhiều đối tượng tổ chức đua xe, rú ga gây ồn ào, đồng thời đe dọa sự an toàn của người tập thể dục buổi sáng” - bạn đọc có số điện thoại 098325… báo tin.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Sơn, Trưởng Công an phường 11 (quận 11), những đối tượng đua xe thường hoạt động từ 2 đến 3 giờ, chủ yếu vào thứ Năm, thứ Bảy. Công an phường 11 đã kết hợp với công an các phường lân cận tiến hành chốt chặn từ 21 giờ đến 4 giờ sáng hôm sau tại đoạn đường trên để bắt các đối tượng cổ vũ và đua xe. Còn từ 4 giờ đến 6 giờ thì các đối tượng đua xe chỉ chạy vài vòng trước khi xong cuộc đua. Thời gian tới, công an phường sẽ tăng cường chốt chặn đến 6 giờ sáng nhằm ngăn chặn triệt để tình trạng đua xe trên địa bàn. VÕ HÀ