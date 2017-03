Công nghiệp truyền thông: Những lợi ích đầu tiên từ internet

Internet "tàn phá” nhiều ngành kinh doanh trong thập kỷ qua: Các tờ báo đã bị mất độc giả và quảng cáo chạy hết vào tay các trang web. Cửa hàng sách và phòng thu âm nhạc đóng cửa hàng lọat. Các ngành công nghiệp truyền hình suy giảm... Trong năm 2008, Jeff Zucker, Chủ tịch Tập đoàn NBCUniversal, một tập đoàn giải trí lớn, than thở: "Kiếm tiền xu từ kỹ thuật số”. Nhưng bây giờ Zucker đã là ông chủ của kênh truyền hình CNN, phải thốt lên rằng: "Những đồng xu đang tăng lên mạnh!".

Ảnh minh họa

Điều gì đã khiến trùm truyền thông Zucker thay đổi ý kiến? Sự gia tăng của điện thoại thông minh, máy tính bảng và tốc độ băng thông rộng đã khuyến khích nhiều người trả tiền cho nội dung trực tuyến mà trước đây thường là miễn phí. Theo Công ty Nghiên cứu thị trường eMarketer, người Mỹ có xu hướng dành nhiều thời gian trực tuyến hơn là xem truyền hình. Việc cung cấp nội dung không giới hạn trên các thiết bị di động bằng một khoản phí hằng tháng đang thúc đẩy người dân chi tiêu nhiều hơn cho các nội dung trực tuyến.

Vì thế, sau nhiều năm "tàn phá”, internet lại đang giúp ngành công nghiệp truyền thông phát triển. PricewaterhouseCoopers (PWC) ước tính doanh thu của phương tiện truyền thông trực tuyến và giải trí sẽ tăng khoảng 13% mỗi năm trong 5 năm tới. Ngay cả công nghiệp âm nhạc, vốn bị ảnh hưởng nặng nề nhất từ internet, cũng bắt đầu ăn ra làm nên với internet.

Lần đầu tiên trong hơn một thập kỷ, doanh thu ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu tăng khoảng 0,2%. Radio theo yêu cầu cũng thu về khoảng 1 tỷ USD trong năm 2012. Trang phim miễn phí Hulu và Netflix, từng là kẻ thù không đội trời chung của Hollywood, hiện đang thúc đẩy lợi nhuận tại các công ty phương tiện truyền thông bằng cách trả tiền bản quyền. Tổng số tiền bản quyền mà Netflix, Hulu và Amazon thu vào khoảng 3 tỷ USD và vẫn đang tiếp tục tăng lên.

Các nhà xuất bản sách cũng đang thích ứng với việc sống chung với kỷ nguyên xuất bản số. Nhờ vào sự gia tăng của máy tính bảng, doanh số bán sách điện tử đã tăng, thị phần của sách điện tử tăng khoảng 14% trên toàn cầu trong năm nay. Nhà xuất bản HarperCollins dự báo khoảng 40% doanh thu sẽ là sách điện tử trong ba năm tới.

Dù trong tình cảnh bi quan nhất trong lịch sử, báo chí cũng đang thấy "ánh sáng cuối đường hầm". Ngoài việc một loạt tờ báo lớn được rao bán thì những tờ như The New York Times đã có gần 700.000 thuê bao trực tuyến. Công ty Tư vấn Booz & Co cho biết, báo giấy của Mỹ đạt khoảng 3 tỷ USD, hay 10% tổng doanh thu của họ từ mảng kinh doanh trực tuyến.

Internet không khôi phục lại các tờ báo hoặc ngành công nghiệp âm nhạc như trước đây. Nhưng điều gì sẽ xảy ra với những ngành công nghiệp này khi ảnh hưởng của internet gia tăng? Tiền bản quyền từ sách điện tử là khoảng 25% thu ròng, so với mức trung bình khoảng 16% trong in ấn. Chủ sở hữu tác quyền có thể hưởng lợi nhuận nhiều hơn.

Internet cũng có thể giúp các nhà xuất bản, ghi âm kinh doanh thông minh hơn. Họ có thể đưa ra các bản thăm dò dưa luận để quyết định nơi công diễn, điều chỉnh giá để thúc đẩy nhu cầu... "Nếu không cưỡng lại được dòng chảy của internet, thì bạn lựa theo dòng mà bơi cùng nó”, Zucker nói về những chiến lược phát triển của CNN trong kỷ nguyên số hóa.

Theo Thụy Kha