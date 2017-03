Cả ấp nơm nớp sợ trộm

Các đối tượng thường hoạt động từ 9 giờ đến 14 giờ, mục tiêu là các nhà, phòng trọ vắng chủ.

Mới đây, một cặp vợ chồng công nhân bị kẻ trộm phá khóa vào phòng trọ lấy tivi, đầu đĩa, dàn âm li… vào giữa trưa vắng vẻ nên không ai hay biết. Riêng nhà anh Sơn đi làm từ sáng đến chiều tối mới về nên bị trộm đột nhập rất nhiều lần. Một lần, bọn chúng phá khóa cửa vào lấy bếp gas, máy bơm nước. Lần khác, chúng lấy khoảng 5 triệu đồng... Gần đây nhất, có ba thanh niên đang cưa đứt song sắt cửa sổ nhà anh thì bị người dân phát hiện kịp thời.

Bà Dôi đã hàn lại chốt cửa nhà mình để phòng bọn trộm. Ảnh: TN

Bị kẻ trộm “ghé thăm” nhiều nhất và lấy đi nhiều vật dụng, tài sản có giá trị là gia đình bà Dôi. Lần thứ nhất, kẻ trộm vào vác mất máy bơm nước để ngoài sân (có xây hộc đựng và nắp đậy bằng xi măng). Lần hai, khi bà đang đi chở hàng thì bọn chúng cắt khóa nhưng không thành vì ổ khóa quá cứng. Lần ba, kẻ trộm vào nhà giả làm người quen bắt chuyện rồi lợi dụng sơ hở trộm card điện thoại, tiền, vàng…, tổng giá trị khoảng 15 triệu đồng. Chưa hết, mới đây bà ẵm cháu qua hàng xóm chơi chưa được 30 phút trở về thì bọn trộm đã bẻ gãy chốt cửa, vào nhà lục tung đồ đạc. Xe máy, điện thoại di động, tiền mặt, bằng lái xe, cạc vẹt xe và cả CMND cũng bị mất. Tổng tài sản bị mất gần 20 triệu đồng.

Trộm thôi chưa đủ, cách đây vài ngày, có hai thanh niên lạ mặt ghé tiệm tạp hóa đầu hẻm giả vờ mua nước uống rồi bất ngờ giật sợi dây chuyền của chủ tiệm. Bị tri hô, đối tượng bỏ chạy ra ngoài leo lên xe máy đợi sẵn rồ ga chạy mất.

Ông Nguyễn Thành Long, Phó Trưởng Công an xã Thạnh Phú, cho biết: Từ khi địa bàn có khu công nghiệp kéo theo lượng lớn người ở khắp nơi đổ dồn về đây làm việc (gần 6.000 dân tạm trú) thì tình hình an ninh, trật tự rất phức tạp. Không rõ thực tế thế nào nhưng từ đầu năm đến nay, công an xã chỉ tiếp nhận bốn tin báo. Trong đó có hai đối tượng đã bị bắt giao cho công an huyện xử lý. Cũng theo ông Long, công an xã vẫn thường xuyên phân công lực lượng đi tuần tra giám sát địa bàn, phát động phong trào phòng ngừa tội phạm đến từng hộ dân. “Chúng tôi đã chỉ ra những thủ đoạn tinh vi của các đối tượng để người dân biết mà đề phòng. Chúng tôi cũng khuyên bà con khi rời khỏi nhà thì nên nhờ hàng xóm trông giúp để tránh tình trạng kẻ trộm bẻ khóa vào lấy tài sản…” - ông Long nói.

