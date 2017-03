Cá chết, buộc bồi thường chưa ổn!

Ông Lê Văn Kháng (ngụ xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) có một nhà máy sản xuất nước đá nằm gần hồ cá của ông H. Tháng 4-2004, bỗng nhiên cá của nhà ông H. bị chết hàng loạt.

Cá chết do NH 3 ?

Nghĩ rằng cá chết do bị ảnh hưởng nguồn nước thải của nhà máy nước đá của ông Kháng, ông H. đã bắt đền ông Kháng. Song ông Kháng đã lắc đầu với lý do nhà máy của ông không gây ô nhiễm môi trường... Vậy là vào tháng 11-2005, ông H. đã nộp đơn khởi kiện ông Kháng ra tòa để đòi bồi thường thiệt hại hơn 200 triệu đồng.

Tháng 11-2006, TAND huyện Tịnh Biên xử sơ thẩm vụ án. Tòa này đã yêu cầu các cơ quan chức năng giám định nước và đất tại hồ cá của ông H. Tháng 7-2005, tức sau một năm kể từ khi cá chết, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh An Giang đã có công văn xác định nồng độ NH 3 trong các mẫu thử vượt chỉ tiêu nhiều lần. Án sơ thẩm cho rằng: Chất NH 3 (loại hóa chất khử ga để làm lạnh) chỉ có từ nhà máy nước đá rò rỉ ra. Như vậy, việc ông H. cho rằng nước thải từ nhà máy nước đá của ông Kháng ngấm qua hầm cá gây chết cá là có cơ sở. Theo đó, tòa tuyên ông Kháng phải bồi thường cho ông H. hơn 100 triệu đồng.

Không đồng ý với bản án này, ông H. đã kháng cáo đòi tăng mức bồi thường, còn ông Kháng thì kháng cáo theo hướng ông không phải chịu trách nhiệm bồi thường.

Nên theo kết quả giám định nào?

Do đơn kháng cáo của ông Kháng nộp quá hạn nên TAND tỉnh An Giang chỉ chấp nhận đơn kháng cáo của ông H. Tháng 6-2008, tại phiên xử phúc thẩm vụ án, TAND tỉnh An Giang đã giữ nguyên bản án sơ thẩm. Ông Kháng bị buộc phải bồi thường thiệt hại cho ông H. hơn 100 triệu đồng.

Theo công văn nêu trên của Sở TN&MT tỉnh An Giang, “ngoài nồng độ NH 3 , các chỉ tiêu khác không ảnh hưởng đến cá”. Đáng lưu ý, nồng độ NH3 vượt chuẩn trong hồ không phải được cơ quan này xác định ngay sau khi cá chết (tháng 4-2004) mà phải sau một thời gian dài. Trong khi đó, tại thời điểm cá chết, Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh có lấy mẫu nước để phân tích... Theo chi cục này, do không xác định được hàm lượng NH3 trong ao cá của ông H. là bao nhiêu nên “không đủ cơ sở kết luận hàm lượng NH3 từ nước thải của nhà máy nước đá có gây chết cá hay không”. Mặt khác, tại thời điểm thu mẫu có rất nhiều nguyên nhân có thể làm chết cá như thủy lý hóa, vi sinh, thuốc trừ sâu, kim loại... Do chi phí kiểm tra rất cao nên theo thỏa thuận của những người liên quan, cơ quan này không phân tích hết các chỉ tiêu trên.

Kết quả xét xử của TAND tỉnh An Giang liệu có chính xác khi căn cứ vào xác định sau này của Sở TN&MT tỉnh chứ không căn cứ vào xác định trước đó của Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh? Ông Lâm Phước Nghĩa - Phó Chánh án TAND tỉnh An Giang từ chối trả lời câu hỏi này của PV Báo Pháp Luật TP.HCM. Ông Nghĩa chỉ cho biết ông Kháng đã gửi đơn đề nghị VKSND tối cao và TAND tối cao giám đốc thẩm bản án.