Cả làng vây bắt tội phạm

Không phải đường vào làng độc đạo nên việc bắt trộm dễ dàng mà là ý thức, tinh thần dũng cảm, mưu trí và kiên quyết bắt trộm của dân làng nơi đây khiến các đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp cũng nhiều phen mất vía.

Ông Lê Châu Ót (Bí thư Chi bộ làng Cà Sim) cho biết: "Đây là địa bàn gần giáp ranh với xã Xuân Lãnh (huyện Đồng Xuân, Phú Yên) nên các đối tượng hình sự từ huyện Đồng Xuân hay đến đây gây án, tuy nhiên hầu như các đối tượng không có cơ hội thực hiện hành vi của mình".

Mới đầu tháng 9 vừa qua, một nhóm cướp tài sản do Tạ Thị Ái Hường (19 tuổi, còn gọi là Bé Quậy, ở xã Đa Lộc, huyện Đồng Xuân) cầm đầu 7 thanh niên đều là nam giới ở xã Xuân Lãnh mang theo hung khí ra làng Cà Sim (xã Canh Thuận) để cướp tài sản lấy tiền ăn nhậu. Gặp anh Sâu Zuôn Bốt (26 tuổi, ở làng Cà Sim) đang đứng nghe điện thoại, cả bọn dùng hung khí khống chế cướp điện thoại. Chưa kịp mừng vì lấy được tài sản, bọn chúng bị anh Bốt cùng thanh niên trong làng truy đuổi và kịp thời báo cho Công an huyện Vân Canh hỗ trợ. Ngay sáng hôm sau, 6 đối tượng trong băng nhóm này đã bị bắt giữ.

Trước đó không lâu, dân làng Cà Sim còn vây bắt tên Phạm Văn Trung ở xã Xuân Lãnh, đối tượng lẻn vào trong làng thực hiện hàng chục vụ trộm điện thoại di động và gia cầm của bà con dân làng. Khi phát hiện có đối tượng trộm tại nhà dân trong làng, hơn 30 thanh niên nam nữ đã bao vây, bắt giữ giao cho Công an huyện Vân Canh.

Đáng nhớ nhất là vụ dân làng vây bắt các đối tượng xâm phạm mồ mả, hài cốt. Anh Sâu Zun Phượng (ở làng Cà Sim) thấy 4 thanh niên lạ mặt xuất hiện ở nghĩa địa của làng, anh Phượng đã báo cho già làng Cà Sim biết, một kế hoạch theo dõi và vây bắt các đối tượng này được dân làng vạch ra.

Ngay trong đêm, nhiều trai làng được cắt cử canh gác tại các cửa rừng, số khác được cắt cử theo dõi. Khi phát hiện 4 đối tượng bắt đầu đào mồ, dân làng bao vây, nhóm đối tượng bỏ chạy nhưng chúng đã bị bắt gọn. Nhóm trộm cắp chuyên nghiệp này gồm 4 đối tượng đều ở huyện Đồng Xuân, Phú Yên, bọn chúng đã dùng máy rà kim loại đào hàng trăm mồ mả của huyện Vân Canh và Đồng Xuân, Phú Yên để lấy kim loại đem bán.

Làng Cà Sim không có chỗ cho các đối tượng hình sự hoạt động, ngôi làng bình yên này hơn 20 năm nay không có tội phạm và tệ nạn xã hội. Kết quả này không phải ngẫu nhiên có được. Phòng An ninh xã hội, Công an tỉnh Bình Định là đơn vị kết nghĩa của làng nên thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, các buổi tuyên truyền pháp luật cho bà con. Mặt khác, Công an huyện Vân Canh luôn gần gũi, gặp gỡ, trao đổi, mọi thông tin nhất là các thông tin về ANTT được bà con báo cáo kịp thời.

Hầu như các mâu thuẫn, tranh chấp của bà con đều được Ban quản lý làng giải quyết ngay từ khi mới còn manh nha. Vụ việc nào có tính chất phức tạp hơn, trưởng làng đã báo ngay với cán bộ, chiến sỹ ở Công an huyện vì các anh thường xuyên bám bản, bám làng có mặt thường xuyên ở địa bàn. Phong trào bảo vệ ANTQ ở làng Cà Sim phát triển mạnh đang là điển hình và được nhân rộng ra các bản làng khác ở Bình Định.





Theo Lê Hương (CAND)