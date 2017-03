Cà Mau: Mười ba năm bị xích dưới gốc cây

Chỉ vì mắc bệnh tâm thần, không tiền chữa trị mà hơn 13 năm qua phải chịu cảnh bị xích vào gốc cây mặc cho mưa, nắng và muỗi đốt... Đó là trường hợp thương tâm của anh Đoàn Văn Hòa, ngụ ấp Đường Ranh, xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

Mẹ anh Hòa cho biết khi sinh ra anh bình thường như bao người khác. Năm 24 tuổi, anh Hòa lập gia đình và có một con trai. Do hoàn cảnh khó khăn nên anh Hòa đưa vợ con về quê vợ ở Vĩnh Long sinh sống.

Năm 1994, anh Hòa đột nhiên phát bệnh, thường hay lên cơn rồi đập phá đồ đạc. Do không biết anh Hòa mắc bệnh gì, lại không có tiền chữa trị nên gia đình chỉ rước thầy về cúng cho anh. Trong một lần cúng, anh Hòa lên cơn, cầm dao quơ xung quanh rồi rượt đuổi mọi người, chẳng may làm chết một em bé. Sau vụ này, anh Hòa bị Công an tỉnh Vĩnh Long bắt giam hơn một năm. Đến khi nhận thấy anh Hòa có dấu hiệu bệnh tâm thần, Công an tỉnh Vĩnh Long đã thả anh ra.

Theo hướng dẫn của UBND xã, mẹ anh đã đưa anh đến Bệnh viện đa khoa Cà Mau để được điều trị. Nhưng anh Hòa cứ trốn bệnh viện đi lang thang, phá phách. Gia đình cũng không đủ tiền lo chi phí điều trị cho anh nên mẹ anh đành phải đưa anh về nhà. Những ngày mới về, anh cứ đi lang thang trong xóm và khi lên cơn lại rượt đuổi người này người kia. Để tránh làm ảnh hưởng hàng xóm, cha của anh buộc phải xích anh vào cây dừa cạnh nhà. Sau một thời gian, do bệnh trở nặng nên anh Hòa thường la hét, đập phá đồ đạc... Cha anh đã che tạm mái chòi ngoài vườn cho anh ở riêng và xích chân anh vào gốc cây sộp.

Song làm như thế cũng chưa yên. Khi chòi vừa được dựng lên, anh Hòa đã kéo sập xuống. Gia đình tiếp tục dựng chòi khác thì anh Hòa lại phá hỏng... Sau cùng, anh Hòa phải sống hẳn ngoài trời, ngủ không mùng, không mền mặc dù vùng này có rất nhiều muỗi. Hằng ngày, mẹ anh đưa cơm, nước cho anh nhưng không thể làm vệ sinh cho anh vì sợ bị đánh. “Khi lên cơn, nó đánh cả tôi, xô tôi xuống mương...” - mẹ anh đau xót nói.

Ông Trần Triều Tiên, Chủ tịch UBND xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời, cho biết: “Do anh Hòa bị nhiễm chất độc da cam nên xã vẫn trợ cấp cho anh 470 ngàn đồng/tháng. Khi biết anh Hòa bị bệnh, xã đã vận động các nguồn quỹ, nhà hảo tâm đóng góp tiền giúp đỡ cho anh Hòa. Xã cũng đã nhiều lần hướng dẫn gia đình đưa anh Hòa đi điều trị nhưng gia đình đưa được đôi bữa lại đưa về...”.

Rất may, ông Nguyễn Tuấn Sinh, Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau, đồng ý tiếp nhận anh Hòa vào cơ sở bảo trợ xã hội của ngành. Ông Sinh quyết định: “Hiện sở chúng tôi có trung tâm nuôi dưỡng người tâm thần hoạt động cách đây đã sáu năm. Chúng tôi sẽ chỉ đạo Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Trần Văn Thời phối hợp với UBND xã Khánh Hải đưa anh Hòa đi làm những thủ tục cần thiết để anh có thể đến trung tâm trên sinh sống và điều trị”.