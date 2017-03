Các ngành nghề bứt phá trong năm 2014

Theo ông Paul Nguyễn, Tổng giám đốc CareerBuilder Vietnam, trong năm 2014, có 4 nhóm ngành nghề đáng chú ý và có khả năng bứt phá, xét về nhu cầu tuyển dụng, nguồn cung nhân lực và cả mức độ quan tâm của người tìm việc, gồm: du lịch - nhà hàng - khách sạn.

Theo Tổng cục Du lịch, mỗi năm toàn ngành cần thêm khoảng 40.000 lao động nhưng số lượng sinh viên chuyên ngành ra trường chỉ đáp ứng 60% nhu cầu, trong đó chỉ có 12% đạt trình độ cao đẳng, đại học trở lên, chưa đáp ứng được yêu cầu về chất lượng, nhất là trình độ ngoại ngữ.

Theo số liệu của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực, vẫn còn khoảng 30 - 45% hướng dẫn viên du lịch, điều hành tour và 70 - 80% nhân viên lễ tân nhà hàng không đạt chuẩn ngoại ngữ.

Như vậy, để phát triển sự nghiệp trong ngành du lịch - nhà hàng - khách sạn năm 2014 và những năm tới, những người dự định hoặc đang làm việc trong lĩnh vực này không những cần chú ý đến trình độ chuyên môn, sự thành thạo các kỹ năng nghề nghiệp mà còn phải chú ý đến trình độ ngoại ngữ của bản thân.

Do ngành công nghệ thông tin (IT) tăng trưởng nên nhu cầu tuyển dụng cũng tăng cao, đặc biệt chỉ riêng ở TP.HCM, nhu cầu nhân sự ngành này đã là 8.000 người/năm, tập trung vào các vị trí như lập trình viên, kỹ sư hệ thống mạng, kỹ sư phần cứng, kỹ thuật viên - chuyên viên thiết kế lập trình web, lập trình điện thoại di động, game, an ninh mạng.

Tuy nhiên, theo ý kiến của nhiều DN, chênh lệch đào tạo tại các trường cao đẳng, trung cấp, kể cả trường đại học so với thực tế nhu cầu sử dụng nhân lực trong ngành đang cách nhau quá xa. Chỉ khoảng 15% số lượng sinh viên ra trường đáp ứng yêu cầu của các DN, hơn 80% lập trình viên phải đào tạo lại từ 3 - 5 tháng, có những DN phải mất tới 2 năm để đào tạo lại các nhân viên IT.

Ngành có tình trạng tương tự là cơ khí - kỹ thuật. Theo thống kê, hiện nay, hàng loạt các ngành về cơ khí - kỹ thuật như: điện tử viễn thông, cơ điện tử, luyện kim, ô tô, chế tạo máy... đang rất thiếu nhân lực, tỷ lệ nguồn cung nhân lực đáp ứng cho nhu cầu tuyển dụng của các DN chỉ khoảng 54,87%.

Song, đây lại là nhóm ngành có tỷ lệ nguồn cung lao động thấp nhất (chiếm khoảng 1,5% thị trường lao động). Hiện các khu công nghiệp - khu chế xuất trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh lân cận như: Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh... luôn trong tình trạng thiếu hụt trầm trọng đội ngũ kỹ sư ngành động lực, chế tạo máy, tiện, phay... dù liên tục đăng tin tuyển dụng.

Tính riêng tại TP.HCM, giai đoạn 2014-2020, nhu cầu nhân lực các nhóm ngành kinh tế - quản trị - marketing - xuất nhập khẩu - logistics sẽ chiếm tỷ trọng 10% tổng nhu cầu nhân lực, khoảng 25.000 việc làm/năm. Vì vậy, nhu cầu tuyển dụng của nhóm ngành này chiếm khoảng 40% tổng nhu cầu tuyển dụng, trong đó, nhu cầu lao động thời vụ chiếm khoảng 25%.

Riêng ngành logistics là lĩnh vực đang trên đà phát triển, cần nhiều nhân lực trong những năm tới. Người học ngành này có thể làm việc tại các DN thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau với nhiệm vụ quản trị chiến lược kinh doanh, hoạch định chính sách vận tải, thiết kế chuỗi vận tải hiệu quả, thực hiện nghiệp vụ kinh doanh quốc tế, phân tích và lập kế hoạch sản xuất, kinh doanh.