Cái gì mà nhân thân tốt?

NGOC PHUONG

Ông Phạm Hoàng Be phải bị truy tố. Không thể nói là không có sai phạm khi chưa được Thủ tướng đồng ý ông đã phê duyệt chỉ định thầu. Đây là do muốn có thành tích hay là còn do gì nữa?

BUI MINH SON

Bình thường ai cũng muốn chứng tỏ quyền uy của mình và trục lợi bản thân bằng quyền lực được nhà nước giao cho. Khi vụ việc đổ bể thì viện cớ "tại, bị, thì, là..." hoặc đổ cho cấp dưới. Số cán bộ này rõ ràng không đủ tư cách đạo đức để xứng đáng với lòng tin của Đảng, của nhân dân.

NGUYEN HUU TRUC