Cãi nhau về phí, cột điện nằm đường

“Hơn năm nay, sau khi làm lại đường, cột điện cao thế trước nhà tôi bây giờ nằm dưới lòng đường. Nó vừa gây mất mỹ quan vừa gây nguy hiểm. Có bận đường dây đã phóng điện trúng người ta. Chúng tôi đã có ý kiến đề nghị sớm di dời các cột điện trên nhưng đến nay vẫn chưa thấy cơ quan chức năng xử lý. Người dân sống như vậy thì lo quá!” - ông Đào Đình Chiến (50 Lương Thế Vinh, phường 9, TP Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu) phản ánh.

Nhiều người dân trong khu vực cũng cho hay không riêng gì trước nhà ông Chiến, hàng loạt trụ điện ở đường này cũng đang nằm dưới lòng đường, gây nguy cơ mất an toàn giao thông khiến người dân lo lắng.

Trước việc này, lãnh đạo Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng TP Vũng Tàu (chủ đầu tư công trình) cho biết đường đã làm xong và phần di dời cột điện thuộc trách nhiệm của điện lực. Trên đường Lương Thế Vinh, chủ đầu tư đã thi công sẵn hệ thống hào kỹ thuật để hạ ngầm hóa các đường điện, cáp ngầm. Do đó hiện nay phía điện lực cần hạ ngầm đường điện, tránh những bức xúc của người dân hiện nay.

Hai cột điện nằm ở dưới lòng đường ngay khúc cua từ Lương Thế Vinh vào đường Nguyễn Văn Cừ ở TP Vũng Tàu gây nguy hiểm. Ảnh: LT

Tuy nhiên, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Xuân Vinh, Phó Giám đốc Công ty Điện lực TP Vũng Tàu, cho biết ngay khi thi công đường Lương Thế Vinh, hai bên đã cùng đi khảo sát và thỏa thuận phía chủ đầu tư hỗ trợ kinh phí di dời cho phía điện lực. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành đường vào đầu năm 2014, điện lực chưa thấy ban chuyển kinh phí này. Việc hạ ngầm đường dây điện rất khó và tốn kém. Bởi hào kỹ thuật đã xây dựng có thể không đáp ứng được tiêu chuẩn phù hợp với đường điện. Mặt khác loại vỏ bọc dây điện để hạ ngầm cũng mất nhiều chi phí, thế nên đến giờ vẫn chưa thể di dời các cột điện nói trên.

Ông Vinh cho biết thêm trước sự chậm trễ chuyển kinh phí hỗ trợ này, trước mắt để khắc phục, tránh sự dây dưa qua lại, phía điện lực đã chủ động đưa việc di dời một số cột điện ở các tuyến đường vào kế hoạch sửa chữa lớn năm 2015.

“Chúng tôi sẽ sử dụng phương án bọc dây, di dời cột điện và bố trí đường dây tạo khoảng cách xa hơn so với nhà người dân để đảm bảo an toàn. Trong thời gian chờ di dời, chúng tôi sẽ cho người sơn lên cột điện, có cảnh báo để đảm bảo an toàn cho người dân. Chúng tôi mong ở các tuyến đường khác sau này, việc cải tạo, nâng cấp đường, chủ đầu tư cần phối hợp đồng bộ với điện lực để di dời hệ thống điện nhằm đảm bảo mỹ quan và tạo sự an toàn cho người dân” - ông Vinh nhấn mạnh.