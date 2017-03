Cấm giáo viên bình luận Facebook và quyền tự do ngôn luận

Bàn về chính sách thì sao phải cấm? Chế độ chính sách nói chung rất mênh mông, bao trùm các mặt của đời sống xã hội và không phải là vấn đề nhạy cảm thì cớ gì ngành giáo dục Châu Đốc lại cấm cán bộ của mình tham gia bình luận trên mạng xã hội? Chẳng lẽ khi gặp các đề tài tiền lương, BHXH… Cán bộ, giáo viên, học sinh không được phép bày tỏ quan điểm? Trong khi mỗi lần sửa đổi các Luật BHXH, Luật An sinh xã hội, Luật Giáo dục đại học, Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em… đều khuyến khích người dân tham gia góp ý để hoàn thiện. Ngay cả các vấn đề về tôn giáo, người dân, trong đó có cán bộ, giáo viên, học sinh cũng có quyền tham gia bình luận trong khuôn khổ quyền tự do ngôn luận và tôn giáo của Nhà nước. TS NGUYỄN VĂN TIẾN (giảng viên Trường ĐH Luật TP.HCM) Cần thu hồi văn bản Hiến pháp quy định người dân có quyền tự do ngôn luận, tất nhiên ai cũng phải tự biết điều chỉnh hành vi của mình sao cho phù hợp pháp luật. Trong khi Điều 5 Nghị định 72/2013 của Chính Phủ đã quy định rõ các hành vi bị cấm khi tham gia mạng Internet. Trong đó không đề cập đến vấn đề chế độ chính sách xã hội. Như vậy, việc Phòng GD&ĐT TP Châu Đốc yêu cầu như trên là hạn chế quyền công dân của những đối tượng chịu tác động bởi văn bản đó. Do vậy, tôi nghĩ cơ quan ban hành cần thu hồi văn bản này. LS PHAN NGỌC NHÀN (Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk)



Xâm phạm quyền tự do ngôn luận Nếu hiểu văn bản này chỉ để áp dụng nội bộ cũng không đúng vì nội quy chỉ có giá trị đối với việc thực hiện công việc của cơ quan, tổ chức. Trong khi đây là đang cấm công dân thực hiện những quyền liên quan đến vấn đề chung của xã hội mà mọi công dân điều có quyền tự do ngôn luận. Phòng Giáo dục TP Châu Đốc nên thu hồi hoặc ban hành một văn bản khác mang tính hướng dẫn, khuyến khích khi công dân thực hiện các quyền tự do ngôn luận của họ. Việc cấm đoán không đúng pháp luật sẽ làm họ lo sợ khi sử dụng mạng xã hội. Vô hình trung đã hạn chế quyền tiếp nhận và chia sẻ thông tin, hạn chế công dân tiếp cận môi trường Internet, không tốt cho sự phát hiển công nghệ thông tin. Luật sư NGUYỄN TẤN THI (Văn phòng luật sư Hoa Sen, TP.HCM) Trái hướng dẫn của Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng từng phát biểu kêu gọi mọi người hãy là những công dân có trách nhiệm cao khi sử dụng mạng xã hội nói riêng và Internet nói chung. Từ ngày 21-10, trang "Thông tin Chính phủ" trên Facebook do Cổng thông tin điện tử Chính phủ thử nghiệm được cập nhật hằng ngày và để ở chế độ bạn đọc có thể viết bình luận đã thu hút hàng chục ngàn lượt "like" và bình luận. Công văn trên không phù hợp với thực tiễn, trái hướng dẫn của Chính phủ. Theo khoản 2 Điều 5 Nghị định 72/2013, công văn này đang cản trở trái pháp luật việc thông tin hợp pháp của tổ chức, cá nhân khi truy cập thông tin hợp pháp. Luật sư NGUYỄN VĂN QUYNH (Đoàn Luật sư TP Hà Nội)