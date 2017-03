Cảm ơn các bác sĩ tốt bụng!

Nghe hỏi chuyện đã qua, giọng bà Lê Thị Kim Loan (tổ 14, KP Ba Hòn, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, Kiên Giang) như muốn khóc.

Chúng tôi biết được câu chuyện cảm động của bà từ lời kể của nhiều bệnh nhân ở BV Nhân dân 115 TP.HCM. “Trước giờ, tụi tui cứ nghe bác sĩ ẩu tả, bậy bạ, toàn tin xấu không hà. Giờ mới biết có rất nhiều người có tấm lòng nhân hậu như các bác sĩ ở khoa Tim mạch can thiệp…” - ba bệnh nhân từng nằm chung phòng bệnh với bà Loan đã bày tỏ như vậy trong bức thư gửi đến chúng tôi.

Bà Loan bị bệnh tim từ lâu nhưng do đã 55 tuổi cộng với việc không chữa trị đến nơi đến chốn nên bệnh tình ngày càng nặng. Chồng chạy xe ôm, vợ chồng bà không có con và cũng không có tài sản gì đáng giá. Cuối tháng 8 qua, bà thấy khó thở hơn và đắn đo mãi vợ chồng bà mới vay mượn 10 triệu đồng đi chữa bệnh. Do bà bị hẹp mạch vành nặng nên khoa Tim mạch can thiệp đề nghị bà phải làm ngay thủ thuật đặt giá đỡ nhằm nông các mạch máu ra để máu dễ lưu thông không bị tắc nghẽn bất cứ lúc nào.

Bác sĩ BV Nhân dân 115 TP.HCM đang khám bệnh cho bệnh nhân. Ảnh: HTD

Nghe bác sĩ báo chi phí điều trị hơn 40 triệu đồng (trong đó BHYT trả gần 20 triệu đồng), vợ chồng bà chỉ biết thở dài. Mấy ngày trời, cả hai toàn ăn cơm từ thiện của BV để dành dụm tiền lo thuốc men, biết lấy đâu hơn 10 triệu đồng nữa để nộp cho bác sĩ? Tính hết cách vẫn không ra, bà thất thểu xin bác sĩ cho về nhà mà lòng đầy ngổn ngang.

“Thiệt là may cô ơi. Không hiểu sao các bác sĩ hiểu rõ hoàn cảnh của tui. Họ nói tui khỏi đi đâu hết, để họ lo cho. Lúc đầu tưởng nghe nhầm tui đã hỏi lại... Giờ tui đỡ hơn trước nhiều rồi” - bà Loan khoe.

Chúng tôi đã tìm gặp bác sĩ điều trị cho bà Loan để hỏi thêm thông tin. Ông nói rất ngắn: “Bà Loan bị nặng lắm, nếu cho bà ấy về quê lỡ bà bị đột quỵ thì khó cứu. Mà cứu người quan trọng hơn tất cả”.

Được biết số tiền giúp bà Loan được các bác sĩ lấy từ quỹ dùng làm từ thiện của khoa. Quỹ này do các thành viên trong khoa đóng góp hằng tháng và các mạnh thường quân bên ngoài góp thêm để cùng cứu giúp, chăm sóc bệnh nhân nghèo. “Sau nhiều lần chứng kiến cảnh nhiều người nghèo chết do không có tiền điều trị, tụi tui cứ thấy trăn trở, ray rứt… và thế là rủ nhau đóng quỹ. Giúp nhiều thì tụi tui không đủ sức nên quỹ này chỉ dành cho những hoàn cảnh thật sự khó khăn, nguy cấp cần phải can thiệp, xử lý gấp” - một bác sĩ khác chia sẻ.

KIM PHỤNG