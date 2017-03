Cấm xe tải, nhiều doanh nghiệp than khổ

Theo đại diện Công ty TNHH Thiên Đồng An, từ 5 giờ đến 24 giờ, công ty muốn xuất hàng vào trung tâm TP thì các xe tải phải đi vòng xuống đường cao tốc rồi ra quốc lộ 1A. Từ đây xe mới chạy ngược về vòng xoay An Lạc để đến các nơi nhận hàng thay vì từ KCN Lê Minh Xuân chạy thẳng đường Trần Đại Nghĩa là tới vòng xoay. “Chúng tôi phải đi rất xa trong khi giá xăng hiện nay đang tăng cao do đó lợi nhuận giảm. Mặt khác, công ty chỉ hoạt động vào giờ hành chính nên việc điều chỉnh chạy xe vào vài tiếng đồng hồ trong thời điểm không cấm lưu thông cũng không giảm chi phí vận chuyển. Tôi mong cơ quan chức năng nghiên cứu cho xe tải chạy trên đường này để tạo điều kiện cho công ty ổn định sản xuất” - đại diện Công ty Đồng An nói thêm.

Theo ông Nguyễn Liên Trường, Giám đốc KCN Lê Minh Xuân, trước đó con đường này cấm xe tải lưu thông. Năm 2014, KCN đã gửi kiến nghị lên các cơ quan chức năng đề nghị điều chỉnh. Đến tháng 11-2014, cơ quan chức năng điều chỉnh theo giờ, cụ thể xe ô tô được lưu thông hai chiều từ 12 giờ đêm đến 5 giờ sáng hằng ngày. Tại buổi gặp mặt đầu năm 2015, các doanh nghiệp tiếp tục không đồng tình với việc cấm đường này. “Từ những phản ánh trên, tôi đã có văn bản tiếp tục kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét điều chỉnh sao cho doanh nghiệp được thuận lợi nhất” - ông Trường thông tin thêm.

Ông Lương Trí Vệ, Phó Đội trưởng Đội TTGT số 4, cho biết trước đó đoạn đường này thường xuyên xảy ra tai nạn và ùn tắc giao thông. Từ khi cấm xe tải, tình trạng ùn tắc và TNGT giảm rõ rệt. Còn theo ông Nguyễn Xuân Vinh, Phó Giám đốc Khu Quản lý Giao thông đô thị số 4, sau khi có phản ánh từ KCN Lê Minh Xuân, vừa qua Sở GTVT đã kiểm tra, khảo sát để điều chỉnh lưu thông tại đoạn đường này. Sở GTVT sẽ xem xét phản ảnh của các doanh nghiệp và KCN để có hướng điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.

MINH QUÝ