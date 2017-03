Cần bình tĩnh xem xét, giải quyết vụ thư ký tòa tố giác thẩm phán

Việc ông Những thừa nhận có yêu cầu viết lại biên bản phiên tòa để phù hợp với các yêu cầu đương sự là lý đo nhằm che đậy cái sai của mình cũng như những lý do do không có thời gian nên yêu cầu các hội thẩm ký trước vào biên bản nghị án... Viện dẫn lý do trên là không có cơ thuyết phục. Ông Những là một thẩm phán nhưng không coi trọng hình thức để giải quyết vụ án mà chỉ chú trọng đến nội dung là một sai lầm nghiêm trọng không thể chấp nhận được đối với một người cầm cân nảy mực.

Cũng cần xem xét lại nguyên nhân, thái độ, cách ứng xử của ông Thắng trong quá trình công tác tại tòa án để làm rõ động cơ, mục đích của người tố giác. Tôi nghĩ rằng đây chỉ ở góc độ tố giác, hiện nay các cơ quan có thẩm quyền đang vào cuộc để làm rõ vụ việc. Vì vậy, việc chuyển tải các thông tin có liên quan trên phương tiện thông tin đại chúng là điều chưa cần thiết và ít nhiều làm ảnh hưởng đến uy tín của nghành Tòa án tỉnh Long An nói chung và bản thân ông Những nói riêng.

Mong rằng ngành Tòa án của chúng ta chú trọng và tránh những khiếm khuyết không đáng có trên để ngày một nâng cao hơn nữa uy tín của nhà lập pháp, hành pháp, tư pháp để pháp chế của nhà nước Việt Nam đi vào cuộc sống. Tất cả chúng ta hãy bình tĩnh để xem xét, giải quyết vụ việc tố giác trên có tình, có lý và phản ánh đúng sự thật khách quan trong phạm vi pháp luật quy định. Trân trọng.

