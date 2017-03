Cán bộ ẩu tả, dân lãnh đủ!

Như trường hợp của anh Phan Hồng Phúc (huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp), do giới tính của anh được công an ghi trong sổ hộ khẩu là nữ nên đến 32 tuổi mà anh vẫn chưa được cấp khai sinh quá hạn,CMND và cả giấy chứng nhận kết hôn. Em Phạm Thanh N. (cũng ngụ huyện Cao Lãnh), dù tên ghi nhận trong khai sinh là Phạm Văn N. nhưng không hiểu sao hộ khẩu và CMND lại ghi thành Phạm Thanh N. Do ngày thi đã gần kề nên cha em N. phải chạy bở hơi tai để xin điều chỉnh. “Giấy tờ toàn do mấy ông cán bộ viết, không hiểu sao lại khác nhau như vậy” - cha em N. thở dài.

Hy hữu nhất có lẽ là hai trường hợp của chị Trần Thị Trúc Linh (xã An Hiệp, huyện Châu Thành) và Trần Thị Tuyết Mai (phường 11, TP Cao Lãnh), đến khi làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp thì hai chị mới phát hiện số CMND của mình không khớp với hồ sơ gốc...

Có lẽ phải tính đến trách nhiệm của các cán bộ cấp xã trong những vụ việc tương tự để người dân đỡ nhọc nhằn tới lui chỉnh sửa những lỗi không do mình gây ra.