Cán bộ làm mất giấy đỏ, dân bị tắc tách thửa

Ông Lâm Quang Tiến (ngụ xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP.HCM) trình bày năm 1998 ông mua hơn 80 m2 đất thuộc một phần thửa 575 tại ấp 6, xã Đông Thạnh của mẹ ông Nguyễn Văn Liễm. Việc mua bán được xã xác nhận. Sau đó ông Tiến đến xã làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận nhưng khi ấy mẹ của ông Liễm mất nên phải tạm ngưng. Một thời gian sau phần đất được cấp giấy mang tên ông Liễm, đến năm 2010 thì xảy ra vụ mất giấy nên đến nay ông Tiến không tách thửa và làm giấy chứng nhận được.

Lạc mất giấy chứng nhận

Người viết tìm gặp ông Nguyễn Văn Liễm, chủ phần đất có giấy chứng nhận bị mất. Ông Liễm kể năm 2007 ông bán gần 600 m2 đất cho một người ở Lâm Đồng, trên đất có căn nhà hiện hữu thuộc thửa 575. Hai bên giao dịch bằng giấy tay. Đến tháng 4-2009, ông Liễm đến UBND xã Đông Thạnh nộp hồ sơ tại bộ phận liên thông để tách thửa và được cán bộ tiếp nhận ghi biên nhận thể hiện đã nhận bản chính giấy chứng nhận của ông. Một tháng sau, xã mời ông lên nhận lại hồ sơ để về bổ sung thêm một số giấy tờ liên quan việc chứng tử của mẹ ông. “Tháng 7-2009, tôi đến xã nộp lại toàn bộ hồ sơ theo yêu cầu bổ sung, trong đó có giấy đỏ bản chính. Tuy nhiên, khi nhận lại hồ sơ cán bộ xã chỉ ghi thêm những giấy tờ bổ sung chứ không ghi thành phần hồ sơ gồm những giấy tờ gì” - ông Liễm cho biết.

Đến đầu năm 2010, ông Liễm phát hiện có nhiều người đến xác minh thửa 575 để làm thủ tục vay tiền. Thấy bất thường, ông Liễm liên hệ xã thì cán bộ xã tiếp nhận hồ sơ trước đây đã chuyển công tác và người này hứa sẽ quay về xã Đông Thạnh để lục lại giấy chứng nhận. Tháng 5-2010, ông Liễm tiếp tục liên hệ với xã thì mới biết giấy chứng nhận đã bị mất. Sau đó UBND xã đã có thông báo ngưng giải quyết hồ sơ đối với phần đất trên. Việc giải quyết tách thửa đất giữa ông Liễm và ông Tiến bị ách lại. Tuy nhiên, ngày 12-5-2010, một phụ nữ đến thửa 575 của ông Liễm để đòi nhận đất. Công an xã chuyển toàn bộ hồ sơ đến Công an quận 5 - nơi giao dịch mua bán giữa người phụ nữ kia và người mạo danh ông Liễm.



Ông Tiến lo lắng vì sáu năm rồi không tách thửa được. Ảnh: N.HIỀN

Sẽ làm rõ trách nhiệm

Theo công văn của Công an xã Đông Thạnh gửi Công an huyện Hóc Môn và Thường trực Đảng ủy xã, do sơ suất của cán bộ xã trong quá trình tiếp nhận hồ sơ của ông Liễm nên bản chính giấy chứng nhận đã bị mất. Công an xã Đông Thạnh đề xuất Thường trực Đảng ủy xã kiểm điểm trách nhiệm cán bộ xã làm mất giấy.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Công Hiếu, Phó phòng TN&MT huyện Hóc Môn, cho biết về việc làm mất giấy chứng nhận của dân, huyện sẽ kiểm tra và thông tin vào đầu năm 2017. Nếu kết quả kiểm tra cho thấy cán bộ làm thất lạc thì sẽ có hướng xử lý cụ thể. “Đối với trường hợp của ông Lâm Quang Tiến thì quan điểm của huyện là sẽ tiến hành giải quyết cấp giấy chứng nhận cho ông, vì hồ sơ của ông đã được xã xác nhận từ năm 1998. Tuy nhiên, để có đầy đủ tính pháp lý giải quyết cho trường hợp này thì huyện sẽ gửi văn bản xin ý kiến Sở TN&MT và Sở Tư pháp” - ông Hiếu cho biết.

Ông Nguyễn Văn Liễm bức xúc: “Trước đây khi tôi đi làm thủ tục tách thửa, tôi đã nộp bản chính giấy chứng nhận cho cán bộ xã. Chính cán bộ này đã hứa sẽ về xã tìm lại giấy cho tôi. Hơn sáu năm nay tôi gần như mất hết quyền lợi của một chủ sử dụng đất, chẳng những không thể mua bán đất mà xin sửa chữa nhà cũng phải chờ. Nếu xã và huyện cứ kéo dài thì buộc lòng tôi phải kiện cán bộ xã trước đây nhận giấy chứng nhận của tôi”.

ông Tiến cho biết: “Ngoài tôi ra, trong khu vực này còn một số người trước đây có mua đất của ông Liễm cũng đang phải chờ được tách thửa. Qua mấy lần mời người dân lên họp, xã đã xác định cán bộ làm thất lạc giấy chứng nhận. Như vậy, xã phải có trách nhiệm trong vụ này”.