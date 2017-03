Cán bộ phải giữ vững đạo đức, trách nhiệm

Trên số báo ngày 25-7, Pháp Luật TP.HCM đưa nhiều tin tức về cán bộ có sai sót. Trước tiên là tin Đắk Nông cách chức, kỷ luật 100 cán bộ sai phạm. Tiếp đến Đồng Nai khởi tố nguyên thượng sĩ cảnh sát trộm xe máy. Ở TP.HCM thì đang tổ chức kiểm điểm cán bộ để xảy ra nhà không phép...

Điểm lại thời gian gần đây có thể thấy việc cán bộ có sai sót không phải là chuyện hiếm nữa vì đã có không ít cán bộ bị xử lý kỷ luật, thậm chí có người đã bị xử lý hình sự... Nếu chỉ một số ít cán bộ vi phạm thì chúng ta có thể chặc lưỡi bỏ qua nhưng để trở thành hiện tượng thì không thể chấp nhận và không thể xem thường.

Ngày 18-7, ba công chức thuộc Chi cục Thuế quận 1, TP.HCM đã bị tòa án phạt tù do ép doanh nghiệp đưa hối lộ. Ảnh: NN

Tôi cho rằng việc này có nhiều nguyên nhân nhưng trước tiên là do đạo đức cán bộ xuống cấp, vì tham lam, muốn làm giàu cho bản thân nên nhúng chàm. Nhiều cán bộ không vượt qua được cám dỗ nên đã bị mua chuộc, tiếp tay cho đối tượng xấu. Cụ thể như ở Đắk Nông, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thừa nhận có nhiều cán bộ “tiếp tay cho lâm tặc buôn bán gỗ trái phép”. Thực tế, chuyện móc ngoặc này còn xảy ra ở những lĩnh vực khác, đơn cử như trước nạn xây nhà không phép ở TP.HCM, bước đầu cũng đã hé lộ thông tin một số cán bộ địa phương nhận tiền rồi mặc cho các đầu nậu muốn làm gì thì làm...

Ngoài việc bị lôi kéo để hùa theo cái xấu thì không ít cán bộ cậy quyền, cậy thế để tham nhũng, nhũng nhiễu, buộc người dân phải chung chi. Trong lĩnh vực này, qua một khảo sát cho thấy lực lượng CSGT đang đứng đầu bảng. Điển hình như vụ một CSGT ép doanh nghiệp trả tiền nhậu ở Khánh Hòa hay như vừa qua, tỉnh Tây Ninh phải đình chỉ công tác 29 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng CSGT có hiện tượng “bảo kê” cho các chủ xe để xem xét kiểm điểm xử lý... Rõ ràng ở đây không phải là năng lực làm việc của họ yếu kém, thiếu chuyên môn... mà do họ biến chất nên đã tự bán mình.

Hậu quả của những việc này để lại là không nhỏ. Trước tiên người vi phạm bị xử lý kỷ luật, bị phạt tù (vừa qua, ba công chức Chi cục Thuế quận 1, TP.HCM đã bị tòa án phạt tù do ép doanh nghiệp đưa hối lộ). Cạnh đó, người dân sẽ bị lung lay niềm tin vào đội ngũ cán bộ nhà nước. Thậm chí người dân còn có thói quen xấu do cán bộ tạo ra là đi làm việc gì đó kể cả to hay nhỏ đều thủ sẵn tiền để “bôi trơn” mặc dù theo quy định thì cán bộ phải làm cho dân. Kế nữa là công việc quản lý của Nhà nước sẽ bị trì trệ, phải mất nhiều công sức khắc phục các sai sót mà cán bộ làm sai để lại, chưa kể là mất thời gian bổ nhiệm cán bộ thay thế...

Khi tuyển dụng, bổ nhiệm thì cơ quan luôn đề cao vấn đề đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp của cán bộ. Người được tuyển dụng, bổ nhiệm cũng đã có thời gian phấn đấu và cũng đã hứa trước cơ quan, đồng nghiệp giữ vững đạo đức cách mạng, phục vụ nhân dân, đấu tranh với biểu hiện tiêu cực. Do vậy, trong suốt thời gian công tác, người cán bộ cần phải luôn rèn luyện, răn mình, giữ vững quan điểm lập trường chứ không thể “bán mình cho quỷ”. Nếu có tư tưởng vào làm việc ở bộ máy nhà nước để kiếm chác thì không nên vào bởi trước sau gì cũng bị xử lý.

Cạnh đó, tôi cho rằng cơ quan, đơn vị phải luôn sâu sát kiểm tra tư cách đạo đức của cán bộ, công viên chức, kịp thời phát hiện những biểu hiện xấu ngay từ trong trứng nước để ngăn chặn, phòng ngừa, tránh những biểu hiện sai trái do không kịp thời xử lý nên qua ngày tháng đã trượt dài.

ĐĂNG LIÊM, Học viện Tư pháp