Cán bộ tòa không chịu tiếp nhận hồ sơ của dân

Thủ tục xóa án tích Theo quy định của Bộ luật Hình sự, các trường hợp sau đương nhiên được xóa án tích: Người được miễn hình phạt; người bị kết án không phải về các tội quy định tại chương XI (các tội xâm phạm an ninh quốc gia) và chương XXIV (các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh), nếu từ khi chấp hành xong bản án (về hình phạt và các khoản tiền án phí, tiền phạt hoặc khoản tiền bồi thường dân sự khác) hoặc từ khi hết thời hiệu thi hành án, người đó không phạm tội mới trong thời hạn: Một năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù cho hưởng án treo; ba năm trong trường hợp phạt tù đến ba năm; năm năm trong trường hợp phạt tù trên ba năm đến 15 năm. Về việc làm thủ tục xóa án tích, theo quy định Bộ luật Tố tụng hình sự, người có yêu cầu xóa án tích đến nộp đơn yêu cầu chánh án tòa án đã xử sơ thẩm vụ án cấp giấy chứng nhận xóa án tích. Hồ sơ gồm đơn theo mẫu xin cấp giấy chứng nhận xóa án tích kèm các tài liệu như giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù của trại giam nơi thụ hình án cấp; giấy xác nhận của cơ quan thi hành án dân sự về việc thi hành xong các khoản bồi thường, án phí, tiền phạt; giấy chứng nhận không phạm tội mới do công an quận (huyện) nơi người đó thường trú cấp (theo mẫu quy định của ngành công an), bản sao hộ khẩu; bản sao chứng minh nhân dân…