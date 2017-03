Cán bộ “vẽ vời”, khó cải cách

Bắt bổ sung giấy tờ nhiều lần

Gia đình tôi vừa thuê một căn nhà ở đường Tô Hiến Thành, quận 10, TP.HCM. Tại đây, tôi đã bị một cán bộ công an phường 13 gây phiền bằng những đòi hỏi lắt nhắt khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký tạm trú.

Ngày đầu tiên tiếp tôi, cô công an vừa hý hoáy viết vừa hỏi: “Nhà mua hay nhà thuê?”. Khi nghe tôi nói nhà thuê thì cô yêu cầu chủ nhà đến đăng ký. Do chủ nhà đang ở xa nên tôi đề nghị được đăng ký thay. Cô kêu tôi phải có hợp đồng thuê nhà và không hướng dẫn gì thêm. Hôm sau tôi mang hợp đồng thuê nhà tới thì cô lại yêu cầu tôi nộp ảnh 3 x 4 của những người tạm trú. Quay về mang ảnh đến thì tôi được yêu cầu dán ảnh vào bản khai nhân khẩu. Tôi hỏi mượn lọ hồ để dán ảnh thì cô kêu tôi về nhà dán vì “ở đây không có hồ dán”.

Lần thứ tư quay lại, tôi chưng hửng khi được yêu cầu phải nộp bản phôtô hợp đồng thuê nhà vì công an phường sẽ giữ lại một bản. Do gần đó không có chỗ phôtô nên tôi đã phải chạy đi rất xa. Phôtô xong quay lại, cô yêu cầu tôi mua sổ tạm trú giá 10.000 đồng. Vì không có tiền lẻ nên tôi đưa tờ 50.000 đồng thì cô nói tự đi đổi đi, ở đây không có tiền thối (?).

Thay vì chỉ mất một buổi là có thể đăng ký tạm trú thì tôi đã phải mất rất nhiều thời gian đi tới đi lui do không được hướng dẫn đầy đủ từ đầu.

huyen_asi@yahoo.com.vn

Lần đó, tôi đi xin cấp giấy chứng nhận cho căn nhà mà trước đây tôi có xây dựng không phép một ít diện tích. Theo quyết định xử lý của phường, tôi phải tháo dỡ phần diện tích vi phạm và trên thực tế tôi đã tháo dỡ xong. Tuy nhiên, cán bộ tiếp nhận hồ sơ vẫn bắt tôi phải xin xác nhận của phường về việc đã tháo dỡ. Cứ tưởng vậy là xong nhưng tôi chờ 2-3 tháng vẫn không thấy trả kết quả. Liên hệ lại thì mới biết quận còn phải sắp xếp lực lượng xuống kiểm tra hiện trạng nhà để xem… tôi có đập phần nhà không phép chưa (?). Vậy trước đó họ yêu cầu tôi xin xác nhận làm gì để rồi sau đó không tin tưởng nội dung xác nhận của phường là đúng sự thật? Từ những lý do không xác đáng như thế mà hồ sơ của tôi đã bị kéo dài đến mấy tháng trời.

TRẦN THU NGA

Bày thêm thủ tục để vợ chồng khó bỏ nhau!

Khi tiếp nhận đơn xin ly hôn, một tòa án ở Hà Nội đã bắt người dân phải nộp giấy xác nhận của UBND phường về việc đã hòa giải tại tổ dân phố hoặc tại phường. Người dân thắc mắc tại sao có thủ tục này khi luật không quy định thì cán bộ tòa trả lời: “Không phức tạp thế thì anh chị bỏ nhau hết à!”.

tigon1978@yahoo.com

Tôi thường trú ở TP.HCM, còn vợ tôi thường trú ở Long An. Theo thỏa thuận, chúng tôi đã nộp đơn đến tòa án ở Long An để xin ly hôn. Khác với các tòa khác, tòa này bắt chúng tôi phải về phường để được hòa giải trước và hồ sơ phải có hai biên bản hòa giải của phường thì mới được chấp nhận. Thấy yêu cầu vô lý quá, chúng tôi quyết định đổi nơi nộp đơn và hiện vụ kiện của chúng tôi đang được một tòa án quận ở TP.HCM thụ lý rất đơn giản, suôn sẻ. Đề nghị TAND tỉnh Long An rà soát lại việc này để chấm dứt sự tùy tiện, đẻ thêm thủ tục làm phiền dân.

TRANG NHIÊN (Quận 1, TP.HCM)