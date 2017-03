Cần cẩu sập đè nứt nhà dân

Tiếng va đập mạnh làm mọi người xung quanh chạy tán loạn ra ngoài đường.

Cần cẩu đè vào căn nhà của bà Hoa. Ảnh: An Nhơn.

Tại hiện trường, chiếc xe cẩu bị lật nghiêng, cần cẩu dài khoảng 20 m đè lên sân thượng căn nhà 3 tầng của bà Võ Thị Hoa. Hai cây cột và vách tường của căn nhà này bị rạn nứt.

Theo bà Hòa, công trình làm khoảng 3 tháng nhưng đã gây ảnh hưởng nhiều cho người dân xung quanh. Trong quá trình công nhân ở đây đóng cọc nhồi, căn nhà của bà đã bị lún, ngoài ra 3 căn nhà khác cũng bị nứt tường.

Căn nhà bị nứt tường. Ảnh: An Nhơn.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, bà Hoa cùng 3 hộ dân khác đã đồng loạt ký đơn gửi tới Ủy ban và công an phường Thảo Điền nhờ can thiệp, yêu cầu đơn vị thi công cần phải đưa ra phương án đảm bảo an toàn cho mọi người xung quanh.

Hiện công an phường Thảo Điền đã lập biên bản và nhận đơn tố cáo của các hộ dân.

Theo An Nhơn (VNE)