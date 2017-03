Cần có giấy xác nhận tình trạng hộ khẩu để làm hồ sơ

Theo phía gia đình, năm 1967 mẹ ông sinh sống và có tên trong tờ khai gia đình tại Hóc Môn. Một năm sau, ông ngoại dẫn mẹ ông về Bình Định và cắt luôn tên của mẹ ông trong tờ khai gia đình ở Hóc Môn. Về Bình Định, mẹ ông cũng không đăng ký thường trú. Đến năm 1979, cha ông mất, mẹ ông đưa sáu anh em ông trở về ấp Tân Tiến (xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn) - nơi thường trú của gia đình ông ngoại (đã mất) ở cho đến nay. Thời gian qua, các anh em ông muốn làm hộ khẩu nhưng sau nhiều lần liên hệ công an xã, công an huyện, anh em ông vẫn không thể làm được vì hồ sơ, giấy tờ không đầy đủ, một số thì bị thất lạc.

Sau khi báo đăng, Thượng tá Cao Văn Đen, Phó Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội Công an TP.HCM, hướng dẫn: Với trường hợp trên, gia đình ông Trường cần cung cấp những giấy tờ sau: phiếu báo HK02 (theo mẫu), bản khai nhân khẩu gia đình, sổ tạm trú và đặc biệt là phải có giấy xác nhận tình trạng hộ khẩu. Với giấy xác nhận này, ông Trường cố gắng liên hệ với gia đình bên nội để về công an xã nơi thường trú cũ của người cha xác nhận trước đây mẹ ông có hay không có đăng ký thường trú tại đó. Sau khi gia đình ông nộp đủ các giấy tờ trên thì cơ quan chức năng sẽ xem xét giải quyết cho gia đình ông. Trong quá trình làm những giấy tờ trên, nếu gặp khó khăn ông Trường có thể đến liên hệ trực tiếp tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội Công an TP.HCM để được hướng dẫn thêm.

NGUYỄN HIỀN