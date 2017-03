Căn cứ nào cấp giấy đỏ cho hộ gia đình?

Khi các con lớn lên, hai cụ đã chia cho các con mỗi người khoảng 400 m2 để ra riêng, nên giờ hai cụ chỉ còn lại mấy trăm mét vuông đất. Để có tiền thang thuốc, hai cụ dự tính bán một nền đất nhưng các con lại không đồng ý mà đòi chia tiếp (!). UBND xã đã hòa giải nhưng không thành với lý do đất cấp cho hộ nên việc chuyển nhượng nhất định phải có ý kiến của các con.

Theo Điều 106 Bộ luật Dân sự, hộ gia đình được hiểu là loại chủ thể mà các thành viên có tài sản chung, cùng đóng góp công sức để hoạt động kinh tế chung. Điều 107 bộ luật này cũng quy định chủ hộ là đại diện của hộ gia đình trong các giao dịch dân sự vì lợi ích chung của hộ. Cha, mẹ hoặc một thành viên khác đã thành niên có thể là chủ hộ.

Với quy định này, cần phải hiểu nếu thửa đất được tạo lập do công sức đóng góp của các thành viên trong hộ gia đình thì chính quyền phải cấp giấy đỏ cho hộ, ngược lại nếu được cá nhân tạo lập của thì phải cấp cho cá nhân.

Thế nhưng nhiều năm qua, các nơi đã rất tùy tiện trong việc cấp giấy đỏ khi không xem xét nguồn gốc tạo lập hoặc công sức đóng góp mà muốn ghi sao cũng được. Thực tế này xuất phát từ chỗ những quy định về hộ gia đình trong Bộ luật Dân sự và hộ gia đình trong việc cấp giấy đỏ chưa có sự đồng nhất, chưa có hướng dẫn rõ ràng. Khi người đứng tên trong hộ sử dụng đất đã chết hoặc sổ hộ khẩu đã được đổi lại nhiều lần và hiện nay người đó không còn tên trong bất kỳ sổ hộ khẩu nào, nếu trước khi chết người đó còn độc thân, có tên một mình trong sổ hộ khẩu thì việc xác định người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật không gặp khó khăn gì. Nhưng nếu sổ hộ khẩu của người đó có tên nhiều người khác thì sẽ rất khó để xác định chính xác khối di sản mà người đó để lại.

Theo tôi, sổ hộ khẩu gia đình luôn chứa đựng những yếu tố biến động do quá trình tách, nhập, sinh, tử. Do đó, không thể đồng nhất giữa hộ gia đình trong sổ hộ khẩu với hộ sử dụng đất. Để hạn chế các rắc rối phát sinh, đối với những giấy đỏ đã cấp cho hộ gia đình, chính quyền nên đính chính, bổ sung chủ sử dụng đất từ hộ gia đình sang các cá nhân là thành viên, tức là ghi đủ tên các thành viên của hộ hoặc một số cá nhân khi có căn cứ chứng minh nguồn gốc đất đó do cá nhân chuyển nhượng, được chia tách hoặc được thừa kế, tặng cho riêng. Còn đối với những trường hợp đang trong quá trình xét, cấp giấy, chính quyền chỉ cấp giấy đỏ cho hộ gia đình khi các thành viên trong hộ sử dụng đất cùng làm đơn đề nghị cấp giấy đỏ cho hộ.