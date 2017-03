Căn hộ 20 m2: Người băn khoăn, người ủng hộ

Mấu chốt nằm ở phần thiết kế

Nên hay không nên có nhà 20 m2? Đây là câu hỏi đơn giản nhưng khó trả lời đầy đủ vì cần được soi rọi ở ba góc độ: đối tượng sử dụng và thu nhập của họ; việc quản lý của chính quyền về môi trường và an toàn; nhiệm vụ của nhà đầu tư trong việc tuân thủ những quy định của pháp luật và khả năng bán được hàng.

Theo tôi, có thể xem xét tính hợp lý của căn hộ nhỏ theo các thứ tự ưu tiên sau đây:

1. Đối tượng sử dụng có chấp nhận công năng của căn nhà ứng với nhu cầu của mình, quan trọng là khả năng xoay xở đối với một số phát sinh nhất định (như tăng người do có khách hay bà con đến thăm…). Ý tôi muốn đề cập đến độ cao của trần, hình dạng mặt bằng. Vì cũng chừng đó diện tích nhưng nếu là hình chữ nhật hay hình vuông thì khả năng xoay xở sẽ khác nhau rất nhiều.

2. Khả năng kinh tế của người sử dụng là yếu tố quyết định tính khả thi của dự án chứ không hẳn là được phép làm hay không. Khả năng kinh tế này có liên quan đến kế hoạch đầu tư căn hộ (ở ngắn ngày, ở theo công việc, ở theo giai đoạn kinh tế của gia đình…).

3. Mục tiêu quản lý an toàn môi trường ở và việc đáp ứng nhu cầu kinh tế-xã hội về quy hoạch phát triển của chính quyền. Ví dụ: Việc cho phép những căn hộ nhỏ được đầu tư kinh doanh theo chính sách an sinh xã hội có tính giai đoạn ở những khu vực quy định để có thể có kế hoạch hỗ trợ hạ tầng hiệu quả như giao thông, an toàn phòng cháy chữa cháy, cung cấp điện, nước…

Căn hộ mẫu 20 m2 của Công ty Đất Lành. Ảnh: ĐÌNH LÝ

Với ba yếu tố nêu trên, câu trả lời không nằm ở diện tích căn hộ mà ở thiết kế cụ thể của căn hộ được đặt cân bằng trong bối cảnh mà các yếu tố này được thỏa mãn.

KTS NGUYỄN VĂN TẤT

Nhà nước nên cân nhắc trước khi cho phép

Mấy năm trước, khi chưa lập gia đình, tôi có xem qua tờ quảng cáo về dự án nhà nhỏ cho người thu nhập thấp của Công ty Đất Lành. Lúc đó vì không có nhiều tiền nên tôi định chọn căn hộ có diện tích khoảng 30 m2, nhỏ nhất trong những căn hộ Đất Lành đưa ra giới thiệu. Nhưng nhiều bạn bè cũng độc thân như tôi lại chọn những căn hộ lớn hơn: 40 hoặc 50 m2. Theo các bạn, khi bỏ tiền mua nhà rồi nai lưng trả nợ ngân hàng cả chục năm thì nên mua cho ra cái nhà để ở. Nhưng rồi do không có khả năng nên tôi đã không dám đặt cọc mua căn hộ của Đất Lành.

Mới đây, có dịp đến thăm một gia đình đang ở trong căn hộ 36 m2 tại chung cư Tân Mỹ (quận 7) dành cho những người dân Rạch Ụ Cây (quận 8) tái định cư, tôi mới nhận ra lựa chọn của mình trước đó là sai lầm. Công trình phụ (bếp, bồn rửa mặt, nhà vệ sinh…) dù hết sức tiết kiệm cũng chiếm hết 6 m2, lô gia chiếm 2 m2, phần diện tích trống của căn hộ chỉ còn lại khoảng 28 m2. Sau khi cố gắng sắp xếp chỗ để đặt một tủ thờ, tủ quần áo, tủ lạnh và cái bàn nhỏ, nhà đó chỉ còn đủ chỗ trải hai chiếc chiếu nhỏ để ngủ.

Chính vì thế, tôi hết sức băn khoăn trước thông tin Công ty Đất Lành muốn thử nghiệm căn hộ 20 m2 cho người độc thân. Vì diện tích đó phù hợp cho một phòng trong khách sạn hơn là nhà ở nên chủ căn hộ khó tổ chức một đời sống lâu bền cho chính mình.

Tôi biết nhiều nước trên thế giới đã cho xây dựng những căn hộ nhỏ (thậm chí chỉ có vài mét vuông). Nhưng đa số được dùng để cho thuê và chủ căn hộ có những quy định rất chặt chẽ về số lượng người ở, nếu người sử dụng vi phạm sẽ bị lấy lại nhà.

Để tránh nhiều hệ lụy phát sinh do công tác quản lý đô thị lâu nay của chính quyền còn hạn chế, tôi đề nghị các cơ quan chức năng nên có sự cân nhắc trước khi quyết định cho ra đời nhiều căn nhà 20 m2.

NGUYỄN HÀ VÂN (Quận Bình Thạnh, TP.HCM)