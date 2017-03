Cần linh hoạt giải quyết nhanh cho dân

Nhờ báo tích cực can thiệp, hỗ trợ mới có kết quả tốt đẹp như vậy, tôi cảm ơn nhiều lắm…”. Bà Nguyễn Thị Thu Chung (60 tuổi, ngụ 82/30 Chấn Hưng (phường 6, quận Tân Bình, TP.HCM) cầm giấy khai sinh trên tay rưng rưng nói.

Hơn năm trước, bà Chung bị mất giấy khai sinh nên đã đi làm lại. Sau nhiều lần được hướng dẫn, bà đến Công an quận Tân Bình (nơi bà đăng ký hộ khẩu) xin trích lục hộ khẩu gốc nhằm làm cơ sở ghi tên cha mẹ trong giấy khai sinh vì trước đó bà không có giấy tờ thể hiện mối quan hệ cha mẹ con. Tuy nhiên, Công an quận Tân Bình không chấp nhận. Ngày 17-6, báo đăng bài “Quận phải xác nhận hộ khẩu gốc để làm giấy khai sinh” phản ánh trường hợp của bà.

Ngày 26-6, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Trần Minh Vũ, Chủ tịch UBND phường 6, quận Tân Bình, thông tin: Mới đây, bà Chung có đến phường cung cấp được văn bản xác nhận tên cha, mẹ của bà trong hộ khẩu gốc do Công an quận Tân Bình cấp. Hiện phường đã giải quyết cho bà đăng ký khai sinh có tên cha, tên mẹ. Trước đó, phường cũng rất muốn giải quyết sớm cho người dân nên đã cử cán bộ đến trực tiếp Công an quận Tân Bình để xác minh nhưng chưa được đáp ứng. Sau khi có báo hỗ trợ bà Chung, công an quận đã xác nhận. Nhận được giấy này, phường đã giải quyết ngay cho bà.

“Trước kia, thấy người ta đi làm khai sinh một cách dễ dàng, còn tôi phải trải qua gần một năm, bổ sung hồ sơ hoài nên tôi rất nản” - bà Chung tâm sự.

Thượng tá Cao Văn Đen, Phó phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH - Công an TP.HCM, nhìn nhận: “Qua sự việc này, tôi có ý kiến là những gì luật quy định và với các hướng dẫn về nghiệp vụ của ngành, các cán bộ công an địa phương nên có cách vận dụng linh hoạt để giải quyết nhanh cho người dân. Không nên để ảnh hưởng đến quyền lợi lý ra người dân được nhận”.

NGUYỄN HIỀN