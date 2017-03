Cắn tai bạn nhậu, bị khởi tố

Công an huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước vừa kết thúc điều tra, chuyển sang VKSND huyện toàn bộ hồ sơ vụ Nguyễn Bá Nga (ngụ xã Tân Quan, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) phạm tội cố ý gây thương tích. Trước đó, Nga đã bị khởi tố về tội danh này vì có hành vi cắn tai một bạn nhậu ở gần nhà.

Theo bản kết luận điều tra của Công an huyện Chơn Thành, khoảng 17 giờ ngày 11-8-2007, Nga cùng ông Nguyễn Văn Tâm nhậu tại nhà người bạn. Nhậu xong, cả ba cùng đi uống nước tại một quán ở xã Tân Khai, huyện Bình Long. Sau đó, cả ba ghé vào một quán nhậu để uống bia tiếp. Khoảng 23 giờ cùng ngày, khi đã ngà ngà say, cả ba mới trở về...

Đến ngã ba xã Tân Khai, ông Tâm nói với Nga “Đi nhậu không có tiền mà còn bày đặt”. Nghe vậy, Nga đánh vào mặt ông Tâm một cái. Bực tức, ông Tâm bỏ về nhà lấy một cây sắt rồi chạy ra đường chờ Nga đi đến để trả thù. Ông Tâm đã dùng cây sắt đánh hai cái vào người Nga. Bị đánh, Nga nhảy xuống vật ông Tâm xuống lề đường và dùng răng cắn vào ngực và dái tai trái của ông Tâm.

Giấy chứng nhận thương tích của Bệnh viện đa khoa huyện Bình Long nêu: ông Tâm bị mất dái tai trái, bị vết thương hình tròn ở ngực. Kế đó, biên bản giám định pháp y ngày 22-11-2007 của Tổ chức Giám định pháp y tỉnh Bình Phước xác định ông Tâm bị thương tật với tỷ lệ 8% do mất dái tai trái. Ngày 2-8-2008, dựa trên cơ sở này, Công an huyện Chơn Thành đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nga về tội cố ý gây thương tích theo khoản 1 Điều 104 Bộ luật Hình sự.

Riêng ông Tâm bị xử phạt hành chính về hành vi cố ý gây thương tích cho Nga nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.