Cần Thơ: Bức xúc chờ nước sạch ở rạch Bà Máng

“Biết nguồn nước này ô nhiễm nặng nhưng vẫn phải sử dụng, không còn cách nào khác vì không đủ tiền đóng cây nước sạch xấp xỉ 2 triệu đồng…”.

Bà Thu kể: Trước đây con rạch khá sạch do thông lưu ra sông Cần Thơ. Từ khi có đường dẫn cầu Cần Thơ, rạch bị ngăn đôi, người dân phía bên UBND phường Hưng Thạnh cũ có nước máy sử dụng, riêng 80 hộ dân bên này rạch Bà Máng phải tiếp tục sử dụng nước kênh do không được Nhà nước kéo đường ống nước. Từ đó người dân phải tận dụng nguồn nước rạch để nấu ăn, tắm giặt, sinh hoạt. Nhiều người, nhất là trẻ em bị bệnh rôm sảy, ghẻ ngứa do nguồn nước bẩn ngày càng nghiêm trọng. Nhà có tiền thì đóng cây nước hoặc trữ nước trong các bể chứa xi măng; riêng nguồn nước uống thì phải mua nước lọc với giá từ 10.000 đến 12.000 đồng/bình. Người dân đã nhiều lần kiến nghị tại các cuộc họp HĐND các cấp nhưng nhiều năm qua vẫn không có chuyển biến.





Bà Thu lấy nước dưới rạch Bà Máng. Ảnh: PHƯƠNG ANH

Để giải quyết tình trạng bức xúc như vừa nêu, mới đây UBND phường Hưng Thạnh đã liên hệ với Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn TP Cần Thơ để đấu nối nguồn nước sạch đến các hộ dân; đã khoan cắt mặt đường để đặt đường ống nước vào ngày 4-7. Tuy nhiên, đến ngày 7-7 thì công việc lại bị ngưng với nguyên nhân một số thiết bị thi công bị hư hỏng, phải chờ sửa chữa.