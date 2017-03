Cần Thơ “khát” lao động phổ thông dịp cuối năm

Trong đó, phần lớn là công nhân làm việc tại các nhà máy sản xuất may mặc, thủy sản, gò hàn, chế biến gỗ; nhân viên làm việc tại các cơ sở dịch vụ nhà hàng, giúp việc nhà, bảo vệ, bán hàng, giới thiệu sản phẩm…Ô



ng Vững dự báo trong năm 2011 tình hình tuyển dụng lao động phổ thông tại Cần Thơ vẫn tiếp tục căng thẳng. Nguyên nhân chủ yếu là do lao động phổ thông không chịu làm những công việc vừa sức mình, nhất là những công việc đòi hỏi lao động chân tay và chấp nhận đi xa. “Bản thân người lao động cũng chưa chịu thích nghi với cơ chế thị trường sức lao động và còn mang “bệnh” hình thức quá nhiều”, ông Vững nói.



Theo ông Vững, hiện mức lương lao động phổ thông làm việc tại Cần Thơ bình quân 2-2,5 triệu đồng/ tháng; lao động có trình độ kỹ thuật 3-6 triệu đồng/ tháng tùy ngành nghề, hiệu quả công việc. Bên cạnh đó một vài công ty vốn đầu tư nước ngoài đang rao tuyển ứng viên chức danh kế toán trưởng làm việc tại Cần Thơ với mức lương khoảng 40 triệu đồng/tháng nhưng vẫn không tuyển được. Nguyên nhân là do lao động có trình độ đại học thật sự nhưng lại không giao tiếp được tiếng Anh.



Theo thống kê của trung tâm, năm 2010, trong tổng số trên 4.800 lao động được giới thiệu có việc làm, thu nhập ổn định, lao động có trình độ đại học chiếm trên 60%, trung cấp khoảng 30%, còn lại là lao động phổ thông.





Theo THANH XUÂN (TTO)