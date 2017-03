Cần Thơ: Thi hành án... lộn tiệm!?

Trưa 14-5, khi đang ở cơ quan thì bỗng dưng anh Nguyễn Quang Vinh (ngụ tại 2/18 Cách Mạng Tháng Tám, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều) được Thi hành án dân sự (THA) TP Cần Thơ phát giấy triệu tập đến... THA.

Chưa kịp hiểu đầu đuôi, anh Vinh lại nhận được hung tin: Phần đất vườn của anh tại ấp Thới An A, xã Giai Xuân, huyện Phong Điền đã bị kê biên, định giá. Chắc chắn đã có sự nhầm lẫn vì trước giờ “không đụng chạm” gì đến pháp luật, anh Vinh đã đến THA TP Cần Thơ để hỏi cho ra lẽ.

Lúc đầu THA TP Cần Thơ cứ nghĩ anh Vinh đang tìm cách thoái thác trách nhiệm. Chừng khi mời được người được THA đến để “ba mặt một lời”, cơ quan này mới biết mình đã... “bé cái lầm”. Thì ra người phải THA cũng mang tên Nguyễn Quang Vinh. Giữa ông Vinh vô can và ông Vinh phải THA có rất nhiều sự trùng hợp: Không chỉ giống y chang phần họ tên, cả hai còn có cùng năm sinh và cùng cư ngụ tại phường Cái Khế.

Năm 2004, ông Đặng Văn Thương (ngụ phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng) cho ông Nguyễn Quang Vinh (ngụ 118/35B Trần Văn Khéo, phường Cái Khế) vay 50 triệu đồng. Theo thỏa thuận thì một tháng sau ông Vinh phải trả dứt nợ. Đến hẹn, ông Vinh không thanh toán nợ mà bỏ trốn khỏi địa phương. Đầu năm 2007, ông Thương kiện ông Vinh ra TAND quận Ninh Kiều.

Bản án dân sự sơ thẩm ngày 5-9-2007 của TAND quận Ninh Kiều tuyên buộc ông Vinh phải giao trả cho ông Thương hơn 64 triệu đồng. Sau khi bản án có hiệu lực, ông Thương đã gửi đơn yêu cầu THA.

Ngày 25-10-2007, THA quận Ninh Kiều đã ra quyết định THA. Kết quả xác minh của cơ quan này ghi nhận nhà, đất nơi ông Vinh cư ngụ là tài sản của cha ông Vinh (nhà, đất đó chưa hợp thức hóa vì vướng quy hoạch). Ngoài ra, ông Vinh không còn tài sản nào khác tại địa chỉ trên.

Không dễ rút lui, ngày 4-3-2008, THA quận Ninh Kiều đã đến Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh quận Ninh Kiều xác minh thêm điều kiện THA của ông Vinh. Nơi đây cung cấp thông tin: “Ông Nguyễn Quang Vinh có vay thế chấp tại ngân hàng số tiền 10 triệu đồng. Tài sản thế chấp là 1.080 m2 đất (tọa lạc tại ấp Thới An A, xã Giai Xuân, huyện Phong Điền) do ông Vinh đứng tên trên “giấy đỏ””. Có lẽ vì chỉ chăm bẳm vào cái tên, thiếu kiểm tra các chi tiết liên quan khác, THA TP Cần Thơ đã đinh ninh đất ấy là của ông Vinh phải THA. Ngày 5-5-2008, THA TP Cần Thơ đã kê biên, định giá đất... Ngày 15-5-2008, để khắc phục sự cố “râu ông nọ cắm cằm bà kia”, THA TP Cần Thơ đã giải tỏa việc kê biên nêu trên và trả lại tài sản cho ông Vinh, người hoàn toàn vô can trong vụ việc.