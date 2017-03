Cản trở giao thông nên bị đánh!?

Khoảng 8 giờ sáng qua (8-12), nhiều người dân lưu thông qua ngã tư Huỳnh Văn Bánh-Nguyễn Văn Trỗi (quận Phú Nhuận, TP.HCM) đã sững người và bất bình trước cảnh hai cảnh sát giao thông đánh một người đàn ông trung niên.

Có thương tích ở đầu, tay

Anh Hưng - một nhân viên bảo vệ làm việc gần đó chứng kiến vụ việc từ đầu cho biết: “Người đàn ông đó đi bộ và đã đi giữa lòng đường, gây cản trở giao thông. Sau đó, giữa một cảnh sát giao thông và người đó xảy ra đôi co. Cảnh sát ấy đã tay đấm, chân đá mạnh vào ngực người đàn ông. Tiếp đó, một cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ phía bên kia đường đã chạy đến. Thay vì can ngăn, viên cảnh sát thứ hai đã tham gia đánh người đàn ông. Do bị đạp nhiều cái, người đàn ông đã ngã xuống đường, máu chảy ở đầu và tay. Cảnh tượng trên gây ra sự quan tâm của nhiều người, dẫn đến ùn tắc giao thông”.

Một người dân chạy xe ôm tại ngã tư trên cung cấp thêm: “Sau khi đánh xong, hai cảnh sát giao thông vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ điều khiển giao thông. Còn người đàn ông thì bỏ đi. Tôi biết mặt anh ta từ nhiều năm nay nhưng không biết tên gì, nhà ở đâu. Anh ta bị tâm thần, hàng ngày vẫn cầm mấy tờ báo trên tay đi bộ lang thang qua đoạn đường này hướng ra dinh Độc Lập, vừa đi vừa hua hua tay, có lúc nói nhảm”.

Có mặt tại hiện trường ngay sau khi sự việc xảy ra, phóng viên Báo Pháp Luật TP.HCM đã cố gắng thu thập thông tin về người bị đánh. Chạy dọc đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phóng viên phát hiện một người đàn ông đi bộ, áo dính máu, tay cầm tờ báo hua hua đúng với miêu tả. Phóng viên đã nhanh chóng đưa người này đi rửa vết thương tại Bệnh viện quận 1. Theo kết luận ban đầu của bệnh viện, nạn nhân bị chấn thương đầu, bị thương ở tay trái. Nghe hỏi về sự việc và tên tuổi, người đàn ông lúc nhớ lúc quên. Nhưng rồi ông ấy vẫn cho biết mình tên là Nguyễn Văn Triển, 45 tuổi. Anh Triển cũng kể lại chuyện mình bị cảnh sát giao thông đánh. Dựa theo những chỉ dẫn mập mờ mà anh Triển chợt nhớ ra, phóng viên đã đưa anh Triển về nhà của anh tại địa chỉ 85/32 Lê Lai, phường 12, quận Tân Bình.

Mẹ của anh Triển cho biết anh bị bệnh tâm thần nhẹ từ nhiều năm. Mắc bệnh nhưng anh không quậy phá, chỉ hay nói nhảm khi trở trời. Anh hay đi lang thang đến chiều mới về nhà. Gia đình sẽ đưa anh Triển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định giám định thương tật theo giấy chuyển viện của Bệnh viện quận 1 rồi sau đó tính tiếp...

Ai đánh ai?

Hai cảnh sát giao thông đánh người tên là Phát và Điền, thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 4 Công an TP.HCM. Làm việc với Pháp Luật TP.HCM vào chiều cùng ngày, trung tá Đỗ Tiến Dũng, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông số 4, cho biết: “Theo tường trình của hai cảnh sát trên thì không hề có chuyện họ đánh dân. Khi họ đang làm nhiệm vụ thì có một người đàn ông đi ngang qua, cản trở giao thông. Họ đã nhắc nhở người đó đi lên lề nhưng người đó đã chửi và xông vào đánh anh Phát. Mặc dù được người dân can ngăn nhưng người đó vẫn quay lại đánh tiếp. Bấy giờ, anh Điền từ bên đường chạy qua hỗ trợ đồng nghiệp và cũng bị đánh. Các anh đã khóa tay, đè người đó xuống đường. Sau đó, người dân đã kéo người đó đi. Do vụ việc đơn giản, xác định người đó bị tâm thần, lại không phát hiện vết thương và do kẹt xe quá đỗi nên hai cảnh sát đã tiếp tục làm việc. Họ đã sơ suất không báo vụ việc để công an phường lập biên bản xử lý”.

Như vậy, thông tin hai cảnh sát giao thông đánh người tâm thần không đúng sự thật? Khi nghe chúng tôi báo lại kết quả làm việc với Đội Cảnh sát giao thông số 4, các nhân chứng đều tỏ vẻ ngạc nhiên trước nội dung tường trình của hai cảnh sát trên. Số đông đã đề nghị lãnh đạo đội này nhanh chóng xác minh vụ việc để có những kết luận khách quan, chính xác.