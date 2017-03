Cảnh giác “cò” hộ chiếu

Sẵn sàng giải quyết cho những trường hợp đặc biệt Theo Đại tá Lê Xuân Viên, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an, thời gian qua, Cục đã kiên quyết đấu tranh với các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xuất nhập cảnh, trong đó có việc xử lý các “cò” lừa đảo. Đại tá Viên cho biết: Cục đã giao hẳn trách nhiệm cho một ban làm sạch địa bàn nơi “cò” hoạt động và việc này được thực hiện liên tục nên tình trạng “cò” đã giảm rất nhiều. Tất cả “cò” đã được điểm mặt, thậm chí thông báo lên loa cho người dân biết mà đề phòng. Các đối tượng này cũng đã làm cam kết và được báo về công an phường để giáo dục, răn đe. . Theo ý kiến của nhiều người dân cũng như ghi nhận của PV chỉ trong một buổi sáng thì “cò” vẫn còn hoạt động nhộn nhịp… + Khi nhận được phản ánh về hiện tượng này, chiều 8-12, chúng tôi đã làm việc với tất cả cán bộ để có sự chấn chỉnh. Sáng 9-12, chúng tôi cũng đã cử người qua làm việc với công an phường để nhờ họ hỗ trợ dẹp bỏ tình trạng trên. Sắp tới, chúng tôi sẽ lắp camera chung quanh khu vực để theo dõi, khi phát hiện có tình trạng bát nháo sẽ nhanh chóng xử lý kịp thời. Chúng tôi cũng sẽ kiểm tra lại quy trình để “cò” không thể lợi dụng sơ hở mà hoạt động và kiên quyết xử lý nghiêm nếu phát hiện có cán bộ sai phạm. . Những người có nhu cầu được cấp sớm hộ chiếu phải làm sao để được Cục chính thức xem xét, giải quyết? + Nhằm cải cách thủ tục hành chính về xuất nhập cảnh, việc cấp hộ chiếu bây giờ không phải làm theo kiểu thủ công như hồi trước mà thực hiện theo đường truyền nối mạng với công an địa phương. Thời hạn cấp hộ chiếu được quy định là bảy ngày làm việc nhưng trong thực tế thì thời gian này đã được giảm rất nhiều. Đối với những trường hợp có yêu cầu đặc biệt với lý do chính đáng (đi chữa bệnh, công tác gấp...) cần xuất cảnh sớm, người dân có thể trực tiếp nộp đơn đến Cục để được lãnh đạo giải quyết. Những trường hợp này cũng chỉ nộp phí 200.000 đồng như những trường hợp bình thường khác. Tại trụ sở của Cục, chúng tôi cũng đã gắn bảng thông báo công khai trường hợp nào được ưu tiên giải quyết, cách làm đơn từ cụ thể. Tuy nhiên, do nhiều người không vào bên trong văn phòng tìm hiểu nên đã bị “cò” lợi dụng. . Xin cảm ơn ông. Ông Ngô Xuân Thọ, Trưởng Công an phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, cho biết: Công an phường luôn quan tâm xử lý tình trạng tụ tập lôi kéo, mồi chài người dân khi đến làm hộ chiếu tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh. Trước đây, do phường thường xuyên truy quét, xử phạt các đối tượng này nên tình trạng “cò” đã giảm nhiều. Với việc “cò” lại tái diễn, phường sẽ tăng cường giữ gìn trật tự để chấm dứt tình trạng bát nháo trước công sở.