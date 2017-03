Cảnh giác: Mất tiền vì được mời phỏng vấn xin việc kiểu... đa cấp

Với chức năng chính là đào tạo kỹ năng mềm, thế nhưng Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục Kỹ Năng Việt (KNV - 35/06 đường D1 Khu dân cư Việt Sing, phường An Phú, Thuận An, Bình Dương) lại núp bóng nhà tuyển dụng liên tục tuyển nhân viên với công việc với mức lương hấp dẫn. Nhiều sinh viên mới ra trường, người lao động do cần việc, cộng với sự mời chào hấp dẫn đã dính bẫy “nhà tuyển dụng” theo kiểu đa cấp này.

Hứa lương 10 triệu đồng, nhiều người sụp bẫy

Chị VTH kể: Giữa tháng 11-2014, chị nhận được điện thoại từ nhân viên công ty này thông báo đến phỏng vấn vào vị trí nhân viên văn phòng. Tại đây chị được một người tên Lâm, tự xưng quản lý nhân sự, phỏng vấn. Ông Lâm cho biết do công việc chị sắp nhận rất đặc thù nên yêu cầu chị học khóa kỹ năng giao tiếp để phục vụ cho công việc tốt hơn. Học phí cho khóa học kéo dài bảy buổi là 590.000 đồng. Ông Lâm bật mí nếu thi rớt khóa học chị vẫn được nhận vào làm việc với mức lương khởi điểm 4 triệu đồng.

Sau khi thu học phí xong, ông Lâm tiếp tục gặp chị H. và cho biết: “Xem bằng cấp và kinh nghiệm của em rất phù hợp với vị trí quản lý mà công ty đang cần”. Ông Lâm tỉ tê hiện nay công ty đang mở thêm ba chi nhánh và yêu cầu chị H. học thêm khóa quản lý để đáp ứng công việc sau này. Học phí cho khóa học quản lý là 8.550.000 đồng, thời gian học hai tháng. Hấp dẫn hơn, trong thời gian học chị H. vẫn được hưởng lương 4 triệu đồng/tháng. Sau khi học xong khóa quản lý, mức lương khởi điểm của chị sẽ là 10 triệu đồng/tháng với công việc chính là quản lý tư vấn viên và tuyển dụng.

Trụ sở chính của Công ty TNHH Kỹ Năng Việt tại đường D1, Khu dân cư Việt Sing (xã An Phú, Thuận An, Bình Dương) và đơn thư, hợp đồng đào tạo do bạn đọc cung cấp. Ảnh: P.ĐIỀN

Sau khi đóng xong khoản tiền hơn 8,5 triệu đồng, chị H. mới vỡ mộng vì liên tục những buổi học sau đó ông Lâm tiếp cận các học viên khác và “nhồi” những viễn cảnh làm quản lý y như kịch bản đã tỉ tê với chị. Cảm thấy bất an, chị Hương đã trực tiếp chất vấn ông Lâm thì ông phân bua: “Em yên tâm. Ngoài ba chi nhánh mới, công ty đang mở một trường đào tạo kỹ năng mềm nên nhu cầu quản lý tăng lên 22 người”.

Bộ mặt thật

Cũng từ đây, sự thật về kiểu tuyển dụng lập lờ này mới phơi bày. Chị H. không được nhận lương 4 triệu đồng cũng như không có công việc nhân viên hay quản lý gì hết. Công ty yêu cầu chị lên các trang mạng về việc làm tung chiêu Công ty KNV tuyển dụng các ngành nghề thật “hot” để câu ứng viên, đồng thời giả làm người tìm việc đến các trung tâm giới thiệu việc làm để moi thông tin, số điện thoại của người xin việc chuyển về công ty. Công ty sẽ mời những người này đến phỏng vấn. Nếu người đến phỏng vấn đồng ý đóng học phí khóa học thì người môi giới được nhận thù lao 100.000 đồng/người. Nếu dụ được hai người/ngày và 52 người/tháng thì nhân viên sẽ được công ty trả lương 4 triệu đồng/tháng.

Một nạn nhân khác là anh Đ.A, ra trường chưa có việc làm, một hôm nhận được cuộc gọi từ Công ty KNV thông báo đến phỏng vấn tuyển dụng. “Thu xong khoản học phí gần 600.000 đồng cho bảy buổi đào tạo, họ tiếp tục nói này nói nọ để dụ em học lớp quản lý với mức học phí hơn 8,5 triệu đồng nhưng cảm thấy bất ổn nên em rút lui” - Đ.A cho biết.

Giám đốc chi nhánh: “Tôi chỉ là người làm công”

Công ty KNV ngoài trụ sở chính tại xã An Phú, Thuận An, Bình Dương còn có hai chi nhánh: 333 Đại lộ Bình Dương (Thuận Giao, Bình Dương) và số 31 đường DT743 khu phố Bình Đức 3, phường Bình Hòa (TX Thuận An, Bình Dương). Trên các trang mạng xã hội, công ty này quảng cáo khá rầm rộ các khóa học đào tạo kỹ năng làm giàu với nhiều hình ảnh bắt mắt.

Theo số điện thoại bạn đọc cung cấp, chúng tôi đã liên hệ với ông Nguyễn Hồng Minh - Giám đốc Chi nhánh Bình Dương (333 Đại lộ Bình Dương, Thuận Giao). Ông Minh nói mình chỉ là người làm công ăn lương, nhà báo cần gì thì liên hệ lãnh đạo công ty. Tại trụ sở chính của Công ty KNV, một người tên Lê Hoàng Vũ, phụ trách tuyển sinh, tiếp chúng tôi. Nhưng khi nghe chúng tôi giới thiệu là nhà báo, người này bảo lên gặp lãnh đạo công ty. Sau khi gọi điện thoại, ông Vũ nói ông Tổng Giám đốc Quang Đức Từ đang bận giảng bài, không tiếp được. “Trước đây tôi làm bảo vệ, mới lên làm tuyển sinh nên không rành chuyện công ty” - ông Vũ giải thích.

Đề xuất thanh tra

Ông Nguyễn Phùng Trung, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Dương, cho biết thời gian qua nhiều người lao động đã phản ánh đến Sở về hoạt động tuyển dụng mập mờ của Công ty KNV. Sở đã hướng dẫn người lao động kiện hành vi thu tiền không đúng mục đích rao tuyển ra tòa, đồng thời đã làm việc với Công ty KNV và đã có văn bản đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo Thanh tra tỉnh Bình Dương vào cuộc thanh tra các hoạt động có dấu hiệu lừa đảo người lao động tại Công ty KNV.

Theo ông Trung, các phòng chuyên môn của Sở đã rà soát chức năng hoạt động của Công ty KNV và thấy không nằm trong danh sách các đơn vị dạy nghề vì công ty này chỉ đào tạo một số kỹ năng ngắn hạn. Tuy nhiên, họ lại biến tướng chèo kéo tuyển dụng theo kiểu đa cấp, gây nhiều thiệt hại cho người đi xin việc vốn đã vô cùng khó khăn trong cuộc sống.