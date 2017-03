Cảnh giác với chiêu mượn tiền lãi cao

Hơn tháng nay, một số người dân ở xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa (Long An) đứng ngồi không yên do cho bà Y. vay tiền nhưng sau đó bà này biệt vô âm tín. Nếu tính sơ qua thì bà Y. nợ người dân nơi đây khoảng 3 tỉ đồng.

Chị Trần Thị Kim Thoa (ấp 2) kể: Tháng 6-2011, bà Y. qua nhà chị hỏi mượn 1,4 lượng vàng và hứa mỗi tháng sẽ trả lãi cho chị 2 triệu đồng. Tưởng bà Y. chỉ mượn tiền của mình nên chị đưa ngay và không yêu cầu bà làm giấy tờ gì. Ai ngờ sau khi trả được tám tháng tiền lãi thì bà Y. ngưng luôn và bỏ trốn cho đến nay.

“Lúc vay, bà Y. nói bà ngại mượn tiền người thân nên mượn đỡ của tôi, giờ vỡ ra bà có gần chục chủ nợ. Số tiền trên gia đình tôi dành dụm mấy năm mới có được, không biết bà Y. có trả nổi không” - chị Thoa lo lắng.

Sáng 3-5, nhiều người đã đến tiệm tạp hóa của vợ chồng bà Y. để lấy một số hàng hóa trừ nợ dần. Ảnh: NH

Chị Lê Thị Bình cũng than thở: “Năm 2011, bà Y. nói có một người hàng xóm của bà đang gặp khó khăn nên nhờ bà mượn gấp gần 30 triệu đồng và hẹn sau ba năm sẽ trả vốn lẫn lãi. Vừa rồi, nghe bà Y. mượn tiền nhiều người với cách thức tương tự như trường hợp của tôi, tôi vội hỏi người mà bà Y. nói mượn nợ giúp thì được biết không có chuyện này”.

Chị T. cho biết: Tháng 7-2011, bà Y. ngỏ lời mượn đỡ chị hơn 200 triệu đồng để cho người hàng xóm của bà vay lại với lãi suất 2%/tháng. Vài tháng sau, bà Y. hoàn trả đủ nhưng mấy ngày sau thì bà tiếp tục mượn lại. Không những thế bà còn bảo chị T. tìm ai mượn thêm. Qua nhiều lần gom góp từ nhiều người thân, chị T. đã cho bà Y. mượn hơn 1,2 tỉ đồng.

“Bà Y. còn gợi ý tôi lấy năm phân vàng của mẹ chồng tôi đưa cho bà rồi mỗi tháng bà đưa cho mẹ tôi nước mắm, dầu ăn… để mẹ tôi sử dụng. Đưa mấy thứ này cho mẹ tôi được một tháng thì bà Y. trốn mất. Do mẹ chồng tôi già yếu lại bị bệnh tai biến nên tôi đã trả vàng thay cho bà Y.” - chị T. nói trong nước mắt.

NGUYỄN HIỀN